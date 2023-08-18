Operasyonla gözaltına alınan rapçilerin evinde iki uzun namlulu silah ve tabanca bulundu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Heijan, BIG ve CAC lakaplı ünlü rapçiler şarkılarındaki sözler ve kliplerinde yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alınırken, şahısların evlerinden resmen cephanelik çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda iki uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da sözler ve kliplerinde yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC lakaplı ünlü rapçilerin evlerinde yapılan aramada iki uzun namlulu silah ve tabanca bulundu.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rap müzik yapan Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçilerin sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiğini tespit etti.

İKİ UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya "suç ve suçluyu övme" gerekçesiyle operasyon düzenledi. "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

"AYNEN" ŞARKISI 44 MİLYON DİNLENMİŞTİ

Rapçi Heijan ve Muti'nin 3 ay önce çıkardıkları "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenmeye ulaşmıştı.