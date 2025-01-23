CHATGPT OpenAI çöktü mü? 23 Ocak Perşembe ChatGPT'ye neden girilmiyor?

OpenAl'un çöküp çökmediği merak ediliyor. Kullanıcılar yaşadığı erişim probleminin sebebini merak ediyor. Open AI, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yapay zeka şirketidir. OpenAI ChatGPT ne zaman düzelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, OpenAI çöktü mü? 23 Ocak Perşembe ChatGPT'ye neden girilmiyor? Detaylar haberimizde...

OPENAI ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları OpenAI şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. OpenAI son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler şu şekilde: