CHATGPT OpenAI çöktü mü? 23 Ocak Perşembe ChatGPT'ye neden girilmiyor?
23 Ocak Perşembe günü OpenAI'nin ChatGPT servisine girilemedi. Kullanıcılar, popüler yapay zeka tabanlı sohbet uygulamasına erişimde sorun yaşadı. Birçok kişi, ChatGPT'nin ne zaman düzeleyeceğini merak ediyor.
OpenAl'un çöküp çökmediği merak ediliyor. Kullanıcılar yaşadığı erişim probleminin sebebini merak ediyor. Open AI, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yapay zeka şirketidir. OpenAI ChatGPT ne zaman düzelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, OpenAI çöktü mü? 23 Ocak Perşembe ChatGPT'ye neden girilmiyor? Detaylar haberimizde...
OPENAI ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcı raporları OpenAI şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. OpenAI son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler şu şekilde: