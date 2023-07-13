Opel'in yeni logoya sahip olan yeni konsept aracı, Münih'te düzenlenecek IAA Mobility'de kamuoyu ile buluşacak. İlk fotoğraflar, Opel Experimental'deki hassas çizgileri ve ayrıntılara gösterilen özeni ortaya koyuyor.

Opel, yeni "Şimşek" logosunu ilk olarak "Experimental" isimli konsept modeli üzerinde konumlandıracak.

Opel açıklamasına göre, Opel'in yeni logoya sahip olan yeni konsept aracı, 5-10 Eylül tarihleri arasında, Münih'te düzenlenecek IAA Mobility'de kamuoyu ile buluşacak.

İlk kez IAA'da sergilenecek olan "Experimental" isimli konsept araca dair detaylar günbegün ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk fotoğraflar, Opel Experimental'deki hassas çizgileri ve ayrıntılara gösterilen özeni ortaya koyuyor. Cesur ve yalın tasarım felsefesinin daha teknik ve abartılı yorumu, Opel markasının geleceğini gözler önüne seriyor.

İlk görsellerde göze çarpan en dikkat çekici unsurlardan biri, Opel tasarım felsefesinin yol gösterici unsurlarından biri olan Opel Compass'ın daha da gelişmiş olması. Yeni aydınlatmalı Şimşek, markanın karakteristik ön cephesindeki en önemli dizayn ögesi olan Opel Vizör'ün ve kendinden emin bir şekilde Compass'ın merkezine oturuyor.

Yatay eksende uzatılan kanat, ışık imzası ile çevrelenirken, aydınlatmalı orta kıvrım ile tasarıma daha fazla vurgu katıyor. Gereksiz kıvrım ve çizgilerinden arındırılmış düz gövde yüzeyindeki belirgin kırmızı ışık grafiği, Opel Experimental'in arka cephesinde Compass'ı tekrar hatırlatır nitelikte.

Aerodinamik verimlilik, uzun süredir Opel binek otomobillerinin en önemli unsurlarından biri. Jantların kanat benzeri tasarımı, Opel Experimental örneğinde de aerodinamiğe gösterilen önemi yansıtıyor. Opel'in tasarımdaki fütüristik yaklaşımı iç mekanda da devam ediyor. Markaya özgü ergonomik koltuklar, sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşım ortaya koyuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel Experimental'in markaları için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini ifade etti. Huettl, "(Experimental) Opel markasının geleceği ile ilgili somut bir vizyon sağlamak için tasarlandı. Yakında daha fazla ayrıntı açıklayacağız. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.