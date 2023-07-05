Opel, yeni konsept otomobilini tanıtmak için hazırlanıyor

Opel, yeni konsept otomobilini 5-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Münih'teki IAA Mobility'de tanıtmayı planlıyor. Yeni otomobil, cesur ve yalın tasarım felsefesinin evrimini temsil ediyor ve Opel'in yeni marka değerlerini vurguluyor.

Opel, yeni konsept otomobilinin ismini Opel Experimental olarak açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, Opel, yeni konsept otomobilini, 5-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Münih'teki IAA Mobility'de tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Marka, o tarihe kadar otomobile dair yeni ayrıntıları da gün yüzüne çıkaracak.

Opel Experimental, ilk olarak GT X Experimental'da görülen ve eleştirmenlerce beğenilen "cesur ve yalın" tasarım felsefesinin evriminde bir sonraki aşamayı temsil ediyor. Yeni konsept otomobil, aynı zamanda Opel'in yeni marka değerleri "detoks", "modern Alman" ve "çevreci inovasyon"u vurgulayarak Stellantis bünyesindeki markanın daha da keskinleşmesini temsil ediyor.

Rüsselsheim Tasarım Merkezi'nin en son kreasyonu, yakın zamanda tanıtılan yeni Opel "şimşek" logosunu kullanan ilk Opel olacak. Daha keskin ve daha fazla özgüven barındıran yeni "şimşek", "compass" denilen pusula tasarım ögesinin merkezinde konumlandırılıyor. Bu, Opel'in temel grafik tasarım ilkesini ve aynı zamanda ön, arka, iç tasarım dilinin de omurgasını oluşturuyor.

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel Experimental'ın sadece bir otomobil serisini değil, aynı zamanda markalarının net olarak vizyonunu da ortaya koyduğunu belirterek, "Markamızın önümüzdeki yıllarda hangi yöne gideceğini gözler önüne seriyor. Ayrıca tüm yeni nesil seri üretim araçlarımızı etkileyecek olan bu vizyoner konsept otomobil, Opel markasıyla başarmak istediklerimizin bir simgesi olacak." ifadesini kullandı.

Opel, 1965 yılında efsanevi Experimental GT gibi bir tasarım çalışması sunarak bir geleneği başlattı ve bunu yapan ilk Avrupa markası oldu. Bugün ise Opel Experimental, Rüsselsheim'da üretilmiş konsept otomobillerin uzun ve başarılı geleneğini sürdürüyor.