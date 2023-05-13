Opel Türkiye Nisan ayında da büyümeye devam etti

Opel, nisan sonu itibarı ile pazardaki yerini sağlamlaştırırken, marka yüzde 6.7'lik pazar payı ile 5'inci sırada yer aldı.

Nisan 2023'de gerçekleştirdiği 6 bin 523 adetlik satış rakamıyla bugüne kadarki en yüksek nisan ayı satışına ulaşan Opel, Nisan ayında, 5 bin 107 adet binek araç satışıyla yüzde 6,6 pazar payı elde etti ve 4'üncü sıraya kadar yükseldi. Geçtiğimiz ay bin 416 adetlik ticari araç satışına imza atan Opel, yüzde 7,0'lik paya ve 5'inci sıraya ulaştı. 2022 yılının nisan ayına göre satışlarını 6 kat artıran marka, ilk 4 aylık dönemde de güçlü bir performans ortaya koydu.

"Üretimde ekstra adetleri temin edebiliyoruz"

Yılın ilk 4 aylık döneminde 18 bin 938 adetlik satış rakamına ulaşan Opel, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 117 oranında artırmış oldu. İlk 4 aylık dönemde 14 bin 808 adet binek araç satışıyla marka, yüzde 5,9'luk pazar payı elde etti. Toplam satışlarda ise yüzde 5,7'lik pazar payına ulaştı ve 6'ncı sırada yerini aldı. Yılın ilk 4 aylık dönemini değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, "Markamıza olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Biz de müşterilerimize daha fazla araç tedarik ederek yeni bir Opel sahibi olmaları için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi. Yıl sonu için yüzde 6.5'lik pazar payını hedeflediklerini söyleyen Emre Özocak, "Pazarın pozitif gelişimine paralel olarak aldığımız aksiyonlar bize yüzde 6.5'lik pazar payı getirecek. Şu anda üretim bize pozitif sinyaller veriyor. Global tarafından da bize öncelik veriliyor. Üretimde ekstra istediğimiz adetleri temin edebiliyoruz" diye konuştu.

Opel'in B-SUV ailesi

Yeni Astra'nın satışa sunulmasından bu yana modelin büyük bir ilgi ve taleple karşılandığını vurgulayan Emre Özocak, sözlerine şöyle devam etti: "980 adetlik Astra satışımızla, 2'nci sıradaki yerimizi koruyoruz. Astra'da olduğu gibi B-SUV da Opel'in çok iddialı olduğu bir segment. Mokka ve Crossland modellerimizle 3'üncü sıradayız. Corsa da kendi segmentinde ilk 3'te yer alıyor. Opel olarak ticari model atağımızla da bu alandaki büyümemizi sürdürüyoruz. Zafira Life modelimiz, yüzde 16'lık payla segmentinin 2'nci sırasında yer alırken, Opel Combo Cargo 3'üncü, Combo Life ise yine kendi segmentinde 4'üncü sırada bulunuyor. Elektrikli araçlarımız Mokka-e ve Corsa-e ile yükselişimiz sürüyor. Özellikle Corsa-e, elektrikli araç pazarından yüzde 5,8 pay alarak en çok tercih edilen 5'inci model olarak dikkat çekiyor. Mokka-e modelimizin satış adetlerini de göz önünde bulundurduğumuzda, elekrikli araç pazarındaki payımız yüzde 6,7'nin üzerine çıkıyor."

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