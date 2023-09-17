Opel Rocks e-XTREME: Opel'in Rocks Elektrik Modeli Yarışmanın Birincisi Oldu

Opel'in Rocks Elektrik modeli, yakın dönemde düzenlenen Design Hack yarışmasının birincisi ve türünün tek örneği olarak, Opel Rocks e-XTREME adıyla üretildi.

OpelDesignHack jürisi tarafından değerlendirmeye alınan tasarımlar arasında en öne çıkan model, markanın "Sen Tasarla, Biz Üretelim" vaadi kapsamında gerçeğe dönüştü. Opel Rocks Elektrik'in seri üretim versiyonu, sıra dışı tasarımıyla zaten yenilikçi ulaşımı temsil ediyor. Ancak her şeyden önce Rocks Elektrik, kullanıcısına Avrupa'da 15 yaşından itibaren iki kişi için emisyonsuz sürüş keyfi sunuyor. Endüstriyel Tasarım Öğrencisi Lukas Wenzhöfer'in bu tasarımı yaparken hayal gücünün sınırlarını zorladığı noktalar sebebiyle aracın adına Extreme eklendi. Opel Rocks Elektrik'in çevik yapısı, bu uçarı tasarımla her türlü arazide eğlenceli bir mobilite çözümüne dönüştürülmek istendi.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Opel/Vauxhall Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann; "OpelDesignHack ile yeni bir etkileşim ve iletişim yoluna girdik. Opel, bu proje için endüstrinin genelde kapalı olan kapılarını açtı. Marka, alışılmışın dışına çıkarak, samimi ve şeffaf bir şekilde Opel tutkunlarının bir konsept otomobilin üretiminde yer alarak, söz sahibi olmasına izin verdi. Ortaya, Rocks Elektrik ürünümüzün benzersiz, havalı bir versiyonu olan Rocks e-XTREME çıktı. Bir tasarım yarışmasında ortaya çıkan bu modelin "perde arkası" herkes tarafından yakından takip edildi. Çok başarılı bir işbirliği gerçekleştirdik" dedi.

Yarışmayı kazanarak hayalindeki aracın üretilmesine şahit olan Endüstriyel Tasarım Öğrencisi Lukas Wenzhöfer ise; "Arazi becerileri sayesinde herhangi bir hedefe kolaylıkla ulaşabilen konsept model, özünde özgürlük temasını barındırıyor. Rocks e-XTREME'in sportif ve sıradışı yapısı, elektrikli ulaşımın bir mobilite çözümüden çok daha fazlasını kullanıcısına vaat ettiğini gösteriyor" dedi.

Opel Konsept Atölyesi'nde üretildi

Opel mühendisleri türünün tek örneği olan konsept modeli oluştururken 3-boyutlu çizime olabildiğince bağlı kalmak istedi. Elbette bu istek Opel ekibini bir hayli zorladı. Opel Rocks e-XTREME, yolda güven veren bir duruş için çıkıntılı tekerleklere, önde çift salıncaklı süspansiyonlara ve parlak sarı rengiyle dikkat çeken takla kafesine sahip. Tüm bu tasarım ayrıntılarıyla konsept modelin maceracı karakterine vurgu yapılıyor. Araçta Opel Vizör de yeniden yorumlanıyor; LED ön farlar ve turkuaz vurgulu Opel logosu konsept modelde yerini alırken, ağırlığı düşük tutmak ve elektromotorun performansını desteklemek için Opel Vizör ve çamurluklar 3-boyutlu baskı kullanılarak üretildi. Bir diğer önemli unsur ise karbon arka spoyler oldu. Gösterişli spoyler; e-XTREME logosu ile 001 seri numarasını taşıyor ve orijinal olarak Vectra GTS V8'den esinleniyor.

Rocks e-XTREME, konsept otomobil üretme süreciyle üretildi. Özenli bir çalışma ile Opel Konsept Atölyesi'ndeki uzmanlar, tasarımı adım adım hayata geçirdiler. Böylece ilk ve türünün tek örneği olan Opel Rocks e-XTREME gerçek oldu. İlk sunumda uzmanların ortak yorumu; "Rocks e-XTREME, küçük bir elektrikli aracın dahi ne kadar eğlenceli ve havalı olabileceğini gösteriyor" şeklinde oldu.

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