Opel Müzesi'nde yeni temalı sanal turlar başladı

Opel Müzesi sanal turlarına Konseptler ve Tasarımlar, Altın Altmışlar ve Touring Otomobiller olmak üzere 3 yeni tema daha ekledi.

Böylelikle, 1899'dan 2000'lere kadar uzanan köklü geçmişiyle marka, müzesinde toplamda 8 farklı temaya sahiplik ediyor.

Opel'in her zaman ileri teknolojilere sahip otomobiller ürettiğini belirten Opel Klasikleri'nden sorumlu Direktör Leif Rohwedder, "Opel, duyguları harekete geçiren otomobiller geliştirmek için her zaman geleceği köklü geçmişiyle birleştiren bir marka oldu. Üç yeni sanal tur ile ziyaretçiler, artık Opel dünyasının derinliklerine inebiliyor. Böylece tasarımlar, spor otomobiller ve ikon haline gelmiş klasik otomobiller hakkında pek çok heyecan verici gerçeği ve hatta bazı sırları öğrenebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Konseptler ve Tasarımlar

Prototipler, konsept otomobiller ve tasarım çalışmaları, her klasik otomobil koleksiyonuna renk katar. Opel'in de benzersiz ve yenilikçi araçlarının çoğu hayatta kaldı. Örneğin, o zamanlar "Strolch" kod adı ile geliştirilen, Kadett ve Astra modellerinin atası sayılabilecek iki koltuklu 1938 Opel Kadett'in birebir kopyası bunlardan biri. Deneysel GT modeli de yine bir efsane. Bu spor otomobil çalışması, 1965 Frankfurt Otomobil Fuarı IAA'da çok büyük bir heyecan yaratmıştı. Ayrıca bu model, Alman bir üreticinin ilk konsept otomobili de oldu. Bu turda öne çıkan bir diğer önemli araç da karbon karoser ve martı kanat kapılara sahip 444 HP gücündeki Astra OPC X-treme ve GT X Experimental oldu. Alman marka, 2018 yılındaki tamamen elektrikli SUV tasarımıyla ise günümüz Opel modellerinin Vizör ön yüzünü ilk kez tanıtmıştı.

Touring Otomobiller

Sanal Touring Otomobiller turu ziyaretçilerin duygularını harekete geçiriyor ve adrenalini yükseltiyor. Opel, bunu köklü bir geçmişe ve son derece zengin motorsporları mirasına sahip olmasıyla gerçekleştiriyor. Opel'in ilk yarış otomobili 1899 gibi bir tarihte ilk olarak start çizgisinde göründü. Ralli otomobilleri dışında en iyi performans için optimize edilen touring otomobilleri de Opel'in güçlü yönlerini ortaya koyuyor. Alman marka, geliştirdiği modeller ile birçok başarılı yarış efsanesine sahip durumda. Bu modellerden Opel Rekord C "Kara Dul" veya 1989 yılından itibaren yarış pistlerinde hayranlarını heyecanlandıran Kadett GSi 16V DTM de öne çıkan örneklerden. Opel, 2000 yılından itibaren özel olarak geliştirilen Astra V8 Coupé ile Alman Touring Car Masters'a girdi ve hemen ikinci sırayı aldı. Bunu, Nürburgring'deki efsanevi 24 Saat Yarışları gibi farklı yarışlar da izledi. Yüksek teknolojilerle donatılan Astra, 2003'te zafere ulaştı. Ardından şampiyon otomobil, pist kirleri ve zafer törenindeki şampanya lekeleri de dahil olmak üzere orijinal haliyle korundu.

Altın Altmışlar

Altın Altmışlar, biraz daha rahat ama aynı derecede büyüleyici bir geçmişe sahip. Işıltılı krom parçalar, beyaz yanaklı lastikler ve büyük camlar, büyüleyici tasarım ruhunu gözler önüne seriyor. Bu çağın klasik otomobilleri ölümsüz güzelliği ve kişisel özgürlüğü temsil ediyor. Ünlü Woodstock Festivali'nin 10 yıllık dönemine damga vuran Opel ikonlarından biri de, aya iniş ve renkli televizyonun gündemini koruduğu günlerde, kısa tavanı ve uzun arka tasarımı ile öne çıkan, "Yarış Botu" olarak da anılan, 1962 Opel Rekord P2 Coupé idi. 1965 yılında Opel'in lüks sınıf modellerine son derece zarif bir model daha eklendi. Alman üreticinin ürün gamındaki en özel araç olan Diplomat V8 Coupe'yi, karoser üreticisi Karmann üretti. Özel bir araç olması üretim adetlerine de yansıdı. 1967 yılına kadar sadece 347 adet üretildi. Aynı yıl tanıtılan Rekord B de hem öncü "CIH" motoru itibariyle, hem de tercihini bu otomobilden yana kullanan kişiler bakımından bir o kadar efsane bir otomobil oldu. Almanya'nın 1954 Dünya Kupası'nı kazanan futbol takımının Teknik Direktörü Sepp Herberger de Opel Rekord B modelini tercih eden kişiler arasında yer aldı.