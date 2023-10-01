Opel, Mokka ile Uluslararası Kahve Günü'nü kutluyor

Opel, B-SUV modeli Mokka'ya eşlik eden Türk Kahvesi fotoğraflarıyla Uluslararası Kahve Günü'nü kutluyor. Opel Mokka, emisyonsuz ve yüksek verimlilik seviyesine sahip motor seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Opel, 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü'nü, B-SUV modeli Mokka'ya eşlik eden Türk Kahvesi fotoğraflarıyla global medya sitesinden kutladı.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, sudan sonra dünyanın en popüler ikinci içeceği olan kahvenin uzun yıllara dayanan popülaritesi artarak devam ediyor.

Opel, ödüllü Opel Mokka ile bu günü kutlamak için kahveseverlere yol arkadaşı sunuyor. Opel SUV ailesinin B segmentindeki üyesi, şu an kuzeyde Norveç'ten güneyde Güney Afrika'ya, doğuda Yeni Zelanda'dan batıda Kolombiya'ya kadar ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkede başarılı satış rakamlarına ulaşıyor.

Opel'in şık B-SUV modeli, emisyonsuz, yumuşak ve akıcı bir sürüş sunan elektrikli veya yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli motorlarla satışa sunuluyor. Bu da müşterilerin, tıpkı en sevdiği kahveyi seçtikleri gibi tercih etmeleri anlamına geliyor.

Ödüllü Mokka'nın elektriklisi de bulunuyor

Opel Mokka, 2021'deki tanıtımından bu yana dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. "Duyguları harekete geçirmek" üzere tasarlanan Opel Mokka, markanın yeni yüzü Opel Vizor'u kullanan ilk otomobil oldu.

Pure Panel'e ve tamamen dijital kokpite sahip ilk Opel olan Mokka, Almanya'da 2021 yılında "Altın Direksiyon" ödülünü kazanmıştı.

Opel Mokka Elektrik, cesur ve yalın tasarımına ek olarak performansıyla da göz dolduruyor. 100 kW/136 HP güç ve 260 Nm torka sahip elektromotoruyla performanslı ve sessiz bir sürüş sağlıyor. 50 kWh batarya ile WLTP normuna göre tek şarjla 327 kilometreye kadar emisyonsuz sürüşü mümkün kılıyor.