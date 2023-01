Opel Mokka Elektrik menzil artırdı

Opel Mokka Elektrik, yeni 54 kWsa batarya ile WLTP normuna göre 327 kilometre yerine emisyonsuz 403 kilometreye kadar yol kat edebilecek.

Bu geliştirmeyle modelin menzili yüzde 23 artarken, enerji tüketimi 100 kilometrede 15,2 kWsa'e (WLTP) düştü. Mokka Elektrik 115 kW/156 hp güç ve 260 Nm tork üreten elektromotoruyla öne çıkıyor.

Daha fazla güce ve daha uzun menzile sahip Mokka Elektrik, Opel'in elektrikli hamlesini ve elektrikliye geçiş konusundaki istikrarına dikkat çekiyor. Hafif ticari araç ürün gamının tamamı dahil olmak üzere güncel olarak on iki elektrikli Opel modeli satışa sunuluyor. Marka, 2024 yılına kadar her modelinin bir elektrikli versiyonunu piyasaya sunacak ve 2028 yılına kadar Opel, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka haline gelecek.

"Mokka Elektrik artık daha güçlü ve daha verimli"

Opel CEO'su Florian Huettl yapmış olduğu değerlendirmede, "E, yerini Elektrik'e bırakıyor. Yeni son ek ile Opel Mokka'nın daha fazla elektrikli sürüş keyfi sunduğunun altını çiziyoruz. Mokka Elektrik segmentinde benzeri olmayan bir elektrikli araç. Kompakt SUV'umuz pazara sunulduğu günden bu yana cesur ve yalın tasarımı, özgün karakteri ve günlük kullanım özellikleriyle insanları etkiledi. Yeni bir elektromotor ve daha büyük bir batarya ile Mokka Elektrik artık daha güçlü, daha verimli ve kullanıcısına daha uzun bir menzil sunuyor. Bununla birlikte Opel'in 'Greenovation' yaklaşımını en iyi şekilde yansıtıyor" dedi.

Mokka, yeni marka yüzü olan Opel Vizör ile yollara çıkan ilk Opel olmakla kalmadı, aynı zamanda tamamen dijital Pure Panel kokpiti kullanan ilk Opel de oldu. Buna ek olarak, satışa çıktığı ilk andan itibaren tamamen elektrikli güç-aktarma sistemine ve verimli içten yanmalı motorlara sahip ilk Opel oldu. Böylece müşterilere ihtiyaçlarına en uygun güç-aktarma seçeneğini seçme özgürlüğü de sağladı. Bu seçim ağırlıklı olarak elektrikliden yana oldu. Kasım ayında, Almanya'daki tüm Mokka müşterilerinin en az yüzde 65'i, artık daha da iyileşen yerel olarak emisyonsuz, batarya elektrikli modeli seçti.

Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için

WLTP normuna göre 403 kilometreye varan menzil, bugüne sunulan menzile kıyasla yüzde 23 daha fazla. Dolayısıyla ister şehir içi olsun, isterse de uzun yolculuklar günlük kullanıma uygun ve çok yönlü bir elektrikli sürüş keyfi anlamına da geliyor. Enerji, yeni 54 kWsa lityum-iyon bataryada depolanıyor. Mühendisler, batarya verimliliğine büyük önem verdiler. Böylece kompakt batarya boyutuyla örnek bir sürüş menzilini kullanıcılara sundular.

Tüm tamamen elektrikli Opel modellerinde olduğu gibi, Mokka Elektrik'in 54 kWsa kapasiteli bataryası gövde altında yer alıyor. Böylece yolcu veya bagaj alanından ödün vermek gerekmiyor. Otomobilin ağırlık merkezini aşağıya çeken batarya yerleşimi sayesinde Mokka Elektrik, başarılı yol tutuş özellikleri sunarken güvenlik ve sürüş keyfini de artıyor. 115 kW/156 hp güç ve gaz pedalına ilk dokunma anından itibaren kullanıma sunulan 260 Nm tork ile Mokka Elektrik, hızlı bir ivmelenme sağlıyor ve 10 (en güncel veriye göre 9 saniyede) saniyenin altında 0'dan 100 km/s hıza ulaşıyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırıldı.

Üç farklı sürüş modu

Mokka Elektrik kullanıcısı, o anki sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor. Elektrikli SUV, Eko modunda menzil odaklı bir yaklaşımla en yüksek enerji verimliliği ile hareket ediyor. İleri teknolojili rejeneratif fren sistemi sayesinde Mokka Elektrik, yavaşlama veya fren anında enerjiyi geri kazanabiliyor. Böylece elektromotor momentumu elektrik enerjisine dönüştürüyor. Sürücü şanzımanı B modunda kullandığında, geri kazanım ve fren torku artıyor. Ayrıca kompakt SUV şarj gereksiniminde, 54 kWsa batarya 100 kW DC şarj istasyonunda yaklaşık 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Mokka Elektrik standart olarak hızlı şarj işleviyle donatılıyor. Doğru akım dışında, Opel sürücüleri 11 kW entegre şarj cihazı ile üç fazlı alternatif akım duvar tipi şarj modülü veya ev tipi priz için uygun bir kablo ile de şarj edebiliyor.