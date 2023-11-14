Opel Mokka 2023 Fiyat Listesi ve Özellikleri
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Küresel çip krizi ve pandemi otomotiv pazarındaki dengeleri değiştirdi. Opel Mokka'nın fiyatları da zam odaklı olarak güncellendi. İşte Opel Mokka 2023 fiyat listesi ve özellikleri!
Küresel çip krizi ve pandemi otomotiv pazarındaki dengeleri değiştirdi. Tüm bunlara bir de değişken döviz kuru eklenince üreticilerin her ay güncellediği fiyat etiketleri büyük oranda zam odaklı olmaya başladı. Peki ülkemizde sıklıkla tercih edilen Opel Mokka bu süreçten nasıl etkilendi? İşte Opel Mokka 2023 fiyat listesi!
Opel Mokka fiyat listesi ve özellikleri
Opel Mokka; ülkemizde 1.2 Turbo motor seçeneğiyle satışta. Bu motor; 130 HP güç ve 230 Nm tork üretebiliyor. Üç silindirli benzinli motor şehir içi 5.9 ve şehir dışı 4,3 litre yakıt tüketimiyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Bunun dışında 0-100 km/s hızlanması 9,2 saniye olarak ölçülmüş.
Opel Mokka; Elegance, GS ve Ultimate paketleriyle geliyor. Bu paketlerin standart özelliklere ek olarak sürücülere sunduğu ayrıcalıklar ise şöyle;
Elegance
17" Alaşımlı Çift Kollu Elmas Kesim Jantlar
Full LED Ön Farlar ve LED Arka Stoplar
7" Dijital Gösterge Paneli
Multimedya – 7" Dokunmatik Renkli Ekran
Anahtarsız Giriş ve Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
Geri Görüş Kamerası
Ön Çarpışma İkazı ve Aktif Acil Frenleme Sistemi
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GS
12" Dijital Gösterge Paneli
Multimedya Navi Pro -10¨ Dokunmatik Ekran (Navigasyon)
Ultimate
Alcantara Koltuk Döşemesi
LED Matrix Ön Farlar
Koltuk Isıtması
Adaptif Hız Sabitleyici
Şerit Ortalama Özellikli Şerit Takip Asistanı
AT8Elegance GS Ultimate1.415.900 TL 1.537.900 TL 1.630.900 TL
Motor / ŞanzımanDonanımTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı1.2 130 HP Benzin
AT8Elegance
GS
Ultimate1.415.900 TL
1.537.900 TL
1.630.900 TL
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