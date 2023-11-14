Küresel çip krizi ve pandemi otomotiv pazarındaki dengeleri değiştirdi. Opel Mokka'nın fiyatları da zam odaklı olarak güncellendi. İşte Opel Mokka 2023 fiyat listesi ve özellikleri!

Küresel çip krizi ve pandemi otomotiv pazarındaki dengeleri değiştirdi. Tüm bunlara bir de değişken döviz kuru eklenince üreticilerin her ay güncellediği fiyat etiketleri büyük oranda zam odaklı olmaya başladı. Peki ülkemizde sıklıkla tercih edilen Opel Mokka bu süreçten nasıl etkilendi? İşte Opel Mokka 2023 fiyat listesi!

Opel Mokka fiyat listesi ve özellikleri

Opel Mokka; ülkemizde 1.2 Turbo motor seçeneğiyle satışta. Bu motor; 130 HP güç ve 230 Nm tork üretebiliyor. Üç silindirli benzinli motor şehir içi 5.9 ve şehir dışı 4,3 litre yakıt tüketimiyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Bunun dışında 0-100 km/s hızlanması 9,2 saniye olarak ölçülmüş.

Opel Mokka; Elegance, GS ve Ultimate paketleriyle geliyor. Bu paketlerin standart özelliklere ek olarak sürücülere sunduğu ayrıcalıklar ise şöyle;

Elegance

17" Alaşımlı Çift Kollu Elmas Kesim Jantlar

Full LED Ön Farlar ve LED Arka Stoplar

7" Dijital Gösterge Paneli

Multimedya – 7" Dokunmatik Renkli Ekran

Anahtarsız Giriş ve Anahtarsız Çalıştırma Sistemi

Geri Görüş Kamerası

Ön Çarpışma İkazı ve Aktif Acil Frenleme Sistemi

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GS

12" Dijital Gösterge Paneli

Multimedya Navi Pro -10¨ Dokunmatik Ekran (Navigasyon)

Ultimate

Alcantara Koltuk Döşemesi

LED Matrix Ön Farlar

Koltuk Isıtması

Adaptif Hız Sabitleyici

Şerit Ortalama Özellikli Şerit Takip Asistanı

Motor / ŞanzımanDonanımTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 1.2 130 HP Benzin AT8Elegance GS Ultimate1.415.900 TL 1.537.900 TL 1.630.900 TL

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