Opel Mokka 1 yaşında

Opel'in B-SUV modeli Mokka, Türkiye'de 5 bin satışlık rakama ulaşırken, 1 yılı geride bıraktı.

Opel, güncel tasarım dilini tamamen hayata geçirdiği ilk modeli Mokka'yı geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına sunmuştu. Opel markası için birçok ilki temsil etmesiyle ayrı bir yere sahip olan Mokka, Opel Vizör'e ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip ilk modellerden biri olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sürücüler için zengin kişiselleştirme seçeneklerine olanak tanıyan Mokka'da; 6 farklı renk seçeneği, çift renk tavan ve Türkiye'de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonunu kullanıcılar ile buluşturuyor. Elegance donanımda opsiyonel olarak çift renk tavan (siyah, beyaz ve kırmızı) seçilebilirken; Ultimate donanımdaki 'Bold Pack' yani siyah kaput opsiyonu Mokka'ya bambaşka bir hava katmaya devam ediyor.

Segmentine getirdiği tüm bu yeniliklerle rakiplerinden pozitif ayrışan Mokka, Türkiye'de 1 sene içinde 5 bin adet satış adetine ulaştı. Kendi segmentinde ilk 5 içinde yerini koruyan Mokka, 2022 yılının ilk 6 ayında da başarılı satış rakamlarına imza atarak otomobil severlerin gönlünde taht kurmaya devam etmekte. B-SUV segmentinde özellikle otomatik şanzımanlı benzinli bir model arayan tüketicilerin ilgi odağı olan Mokka, bu sınıfta araç alan her 10 müşteriden birinin tercihi oldu ve segmentinde ilk 3 model arasında yer aldı. Bununla birlikte 2022 yılının ilk 6 ayında Opel markasını tercih edenlerin yaklaşık %15'i Mokka modelini satın aldı.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin

"Opel Mokka hedeflerine hız kesmeden ilerliyor"

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, Mokka'nın ülkemizde satışa sunulmasının 1'inci yılı için yaptığı açıklamada, "Mokka, şehirli kitlenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlara sahip, günlük hayatın parçası olabilecek kompaktlıkta ve konfor unsurlarını üzerinde barındıran bir otomobil olarak Türk tüketicisinin beğenisini kazandı. Bu durumu satış rakamlarında da açık şekilde görebiliyoruz. Mokka B-SUV segmentinde, ülkemizde en çok tercih edilen kombinasyonlardan biri olan benzinli otomatik versiyonlar arasında her 10 kişiden birinin seçimi olmayı başardı. Ülkemizde 1 sene içinde 5 bin adet Mokka'yı otomobil tutkunlarıyla buluşturduk. Opel Mokka hedeflerine hız kesmeden ilerliyor ve 2022 satış performansından da son derece memnunuz. 2022 yılının ilk 6 ayında Opel Mokka'daki satış hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek dönemde ise Türkiye'de satışa sunacağımız tamamen elektrikli Mokka-e ile hem kullanıcılara çok daha fazla seçenek sunacağız hem de bu sayede satış rakamlarımızı çok daha yukarılara çıkaracağımızı düşünüyorum. Yıl sonunda Opel Türkiye olarak Mokka'nın kendi segmentinde ilk 3 arasındaki yerini koruyarak lider konumuna gelmesini hedefliyoruz" dedi.

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Carmedya.com / Otomobil