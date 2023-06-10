Opel Haziran Ayında Binek ve Ticari Araçlarda Uygun Satın Alma Koşulları Sunuyor

Opel, haziran ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Şirket açıklamasına göre, markanın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 895 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel'in Alman teknolojilerini, tasarımını, dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 120 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile birlikte 80 bin TL takas desteği ve 3 yılın üzerine ek 2 yıl FlexCare uzatılmış garanti hediyesiyle 1 milyon 255 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, haziran ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Şirket açıklamasına. göre, markanın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 895 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in Alman teknolojilerini, tasarımını, dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 120 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile birlikte 80 bin TL takas desteği ve 3 yılın üzerine ek 2 yıl FlexCare uzatılmış garanti hediyesiyle 1 milyon 255 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan modeli Mokka, 1 milyon 57 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 189 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Opel'in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 846 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla sunuluyor.

Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla 641 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik ise 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 989 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

"İşi Almanlara Bırakın" sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde haziran ayına özel KOBİ'lere teklifler sunuyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life'a, 665 bin 900 TL'den; çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 511 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 725 bin 900 TL'den; Vivaro City Van ise 843 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, Alman mühendisliği ve detaylarıyla yeni Zafira Life, 1 milyon 184 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, haziran ayının kampanya olanaklarına ek olarak, birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, haziran ayında müşterilerini showroomlarına davet ediyor.