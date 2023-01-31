Opel Grandland GSe tanıtıldı

Opel, GSe model serisini genişletmeye devam ederken, Astra GSe'den sonra Grandland'in de yüksek performanslı modelini gün yüzüne çıkardı.

Yeni Grandland GSe, 147 kW/200 HP gücündeki 1.6 litre turbo beslemeli benzin motorunu, her aksta bir tane olmak üzere iki adet elektromotorla birleştiriyor. Ön akstaki elektromotor 81,2 kW/110 HP'ye, arka akstaki ise 83 kW/113 HP'ye kadar güç sağlıyor. Motorlar toplam 221 kW/300 HP'ye varan sistem gücü ve 520 Nm maksimum tork üretiyor.

Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemi sayesinde Grandland GSe 6,1 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve 235 km/s (135 km/s tamamen elektrikli) maksimum hıza ulaşıyor. Grandland GSe, 14,2 kWs lityum-iyon bataryasıyla WLTP'ye göre yerel olarak 63 kilometreye kadar emisyonsuz sürüş sağlıyor.

Opel Vizörü ile Grandland'ın dış tasarımını; 19" "Monza" alaşım jantlar, özel bir arka difüzör ve bagaj kapağında bir GSe logosu gibi GSe tasarım unsurları tamamlıyor. Grandland GSe ayrıca isteğe bağlı olarak siyah kaputla da sipariş edilebiliyor.

Opel Grandland GSe dinamik bir sürüş için süspansiyon ve direksiyon kalibrasyonu ile gelişmiş bir şasiden yararlanıyor. Önde McPherson ve arkada çok kollu aks kullanılan modelde farklı sönümleme özellikleri sağlayan KONI FSD (Frekans Seçici Sönümleme) teknolojisi ile daha sert yaylar ve amortisörler devreye giriyor.

AGR sertifikalı Alcantara performans ön koltuklarıyla öne çıkan modelde standart olarak koltuk ve direksiyon ısıtması sunuluyor.

Gelişmiş ön çarpışma ikazı ve radar bazlı gelişmiş aktif acil frenleme sistemi, yaya algılama, gelişmiş sürücü yorgunluk tespit sistemi, gelişmiş trafik işareti tespit sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleyici sunulan çok sayıda standart özellikten bazıları. Ön-arka park sensörü, gelişmiş park pilotu ve yine standart 180o geri görüş kamerası, park etmeyi ve park yerinden çıkmayı kolaylaştırıyor.

12" dijital gösterge paneli ve 10" multimedya ekranına sahip Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu Multimedya Navi Pro bilgi-eğlence sistemi gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri sunuyor.