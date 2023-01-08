Opel'den 2023 için elektrikli model atağı!

Opel, 2023 yılında elektrikli modelleri ile öne çıkmaya hazırlanıyor.

Opel'in elektrikliye geçiş hamlesi bütün hızıyla devam ederken yeni Opel Astra-e, markanın en önemli modeli olarak seneye damgasını vuracak. Mokka-e de daha güçlü motoru ve artırılmış elektrikli sürüş menzili ile Opel'in elektrikliye geçiş hamlesini desteklemeye devam edecek. Ayrıca 2023 yılı, markanın dinamik alt markası GSe için de önemli bir yıl olacak. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe bayilerdeki yerini alacak. Opel ayrıca elektrikli, sıfır emisyonlu ralli heyecanını gelecek sezon da devam ettirecek. Dünyanın ilk elektrikli ve tek markalı ralli kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup, Opel Corsa-e Rally ile 2023'te üçüncü sezonuna girecek.

Opel'in tamamen elektrikli bir marka olma yolundaki geçişinin 2023 yılında da devam edeceğini belirten Opel CEO'su Florian Huettl, "Müşterilerimiz özellikle dinamik GSe modellerimizden birine ilk kez oturduklarında veya yeni Astra-e ile ilk test sürüşlerinin keyfini çıkardıklarında bunu daha iyi anlayacaklar. Ayrıca, yollara ve yarış pistlerine heyecan getiren elektrikli rallilere de devam ediyoruz. Opel, bu ve diğer sürprizlerle 2023 yılında da insanları heyecanlandırmaya devam edecek" dedi.

Opel Astra 2023'te tamamen elektrikli oluyor

Yeni nesil Astra, lansmandan kısa bir süre sonra "2022 Altın Direksiyon Ödülü'ne" layık görüldü. Şimdi ise Opel, Astra-e ile yeni bir çağı başlatıyor. Yeni Opel Astra-e'nin Avrupa'da ilkbahar; Türkiye'de ise yılın ikinci yarısında satışa sunulması hedefleniyor. Böylece şimşek logolu marka, kompakt sınıfın en çok satan ve en başarılı modeli olan Astra'nın ilk tamamen elektrikli versiyonunu müşterileriyle buluşturacak. Ancak bu kadarla da kalınmıyor. Beş kapılı elektrikli Astra'yı, bir Alman üreticinin ilk tamamen elektrikli station wagon modeli yeni Opel Astra Sports Tourer-e takip edecek.

Yeni Astra-e, kullanıcısına sıfır emisyonlu bir sürüş keyfi sunuyor. Elektrikli motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork üretiyor, aynı zamanda 170 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Enerji, 54 kWsa kapasiteli lityum-iyon bataryada depolanıyor. Yeni Astra-e, bu batarya ile WLTP normuna göre sıfır emisyonla 416 kilometreye kadar menzile ulaşıyor.

Opel, yakında Mokka-e için daha fazla güç ve daha uzun menzil de sunacak. "2021 Altın Direksiyon Ödüllü" tamamen elektrikli model, gelecekte istek üzerine daha büyük bir batarya ile sunulacak. Mokka-e, yeni 54 kWsa bataryasıyla sıfır emisyonlu olmasının yanı sıra WLTP normuna göre 403 kilometreye kadar menzile ulaşabilecek. Bu da güncel olarak sunulan 327 km menzile kıyasla yüzde 23 artış anlamına geliyor.

GSe alt markası ana sahneye çıkıyor

Opel'in yeni dinamik alt markası Gse (Grand Sport Electric), sportif geleceğe ışık tutuyor. Elektrikli üst modeller Opel Astra GSe, Opel Astra Sports Tourer GSe ve Opel Grandland GSe yakında Avrupa'da siparişe açılacak.

Yeni Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe, 165 kW/225 HP güç ve 360 Nm tork değeriyle (WLTP normuna göre yakıt tüketimi: 1,2-1,1 lt/ 100 km, CO2 emisyonları 26-25 gr/km; her ikisi için de ortalama, geçici değerler) kendi sınıfında oyunun kurallarını yeniden yazacak nitelikler ortaya koyuyor. Böylece hızlı kalkışlar kadar sportif maksimum hız da elde ediliyor. Astra ürün gamındaki GSe versiyonları aynı zamanda yüksek geri bildirim ve üstün sürüş dinamikleri sağlıyor. Direksiyon, süspansiyon ve frenler, sürücü komutlarına anında cevap veriyor. KONI FSD süspansiyon teknolojisi, hassas kullanım ve yüksek konfor özellikleri için sürüş koşullarına bağlı olarak farklı sönümleme özellikleri sağlıyor.

Bu aynı zamanda yeni Grandland GSe için de geçerli. Yüksek performanslı SUV, performans noktasında bir adım daha ileriye gidiyor. Grandland GSe'de, 1,6 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru her aksta birer tane olmak üzere iki elektrik motoru destekliyor. Böylece ortaya 221 kW/300 HP (WLTP normuna göre yakıt tüketimi: 1,3 lt/100 km, CO2 emisyonları 31-29 gr/km; her koşulda ortalama, ağırlıklı, geçici değerler) sistem gücü çıkıyor. Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemi, Grandland GSe'yi sürekli elektrikli dört tekerlekten çekişe sahip sportif bir SUV yapıyor ve sınıfının en iyi hızlanma değerlerini sağlıyor. Grandland GSe, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6,1 saniyede tamamlıyor ve 235 km/s (135 km/s tamamen elektrikli) maksimum hıza olanak sağlıyor.

ADAC Opel e-Rally Cup üçüncü sezona giriyor

Opel, ilkbahardan itibaren motorsporlarına yeniden ilham verecek. Mayıs 2023'te ADAC Opel e-Rally Cup üçüncü sezonu başlayacak. Yaklaşan yarış için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor ve Opel, başarılı geçen 2022 sezonunu tekrarlamayı umuyor. Dünya çapında ilk ve bugüne kadarki tek elektrikli tek marka ralli kupasının programı, önümüzdeki sezon için yeniden güncellenecek. Opel Corsa-e Rally, ilk iki yılda tamamladığı yedi etkinliğin ardından 2023'te dört ülkede sekiz ralli etkinliği tamamlayacak.