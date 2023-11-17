Opel Combo, Yenilikçi Güvenlik Teknolojileriyle Yenilendi

Opel'in birçok yeni güvenlik teknolojilerini ekleyerek yenilediği hafif ticari modeli Combo, dizel ve elektrikli versiyonlarıyla alıcılarının ilgisini çekiyor. Yeni Combo, Intelli-Lux LED Matrix Farlar, uzun sürüş menzili ve en iyi taşıma ve çekme kapasitesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Opel'in birçok yeni güvenlik teknolojilerini ekleyerek yenilediği hafif ticari modeli Combo, dizel ve elektrikli versiyonlarıyla alıcılarının ilgisini çekiyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Opel, otomotiv dünyasının merakla beklediği yeni hafif ticari araç modeli Combo ile ilgili detayları açıkladı.

Önceki neslin tüm avantajlarını koruyan yeni kompakt van, yeni ön cephe ve yeni dijital kokpit gibi önemli yeniliklerle dikkat çekiyor. Ayrıca kendi segmentindeki en ileri teknolojiye sahip Intelli-Lux LED Matrix Far özelliğine de sahip ilk model oluyor.

Combo Elektrik, daha uzun bir sürüş menzili sunuyor. Elektrikli versiyonun yanında, yeni Opel Combo aynı zamanda dizel motor ve manuel veya otomatik şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor. İhtiyaca uygun şekilde tasarlanan yeni Combo, kombi ve panelvan seçenekleriyle sipariş edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel Combo'nun ticari olarak kendini kanıtlayan becerilerine, kullanımı daha güvenli ve keyifli hale getiren ileri teknolojileri de eklediğini bildirdi.

Huettl, "Emisyonsuz Combo Elektrik, artık daha fazla sürüş menzili sunarak profesyoneller için harika bir tercih olmayı sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Combo sınıfında Intelli-Lux LED Matrix Farlar mevcut

Yeni Combo, Intelli-Lux LED matrix farlar ile donatılan ilk Opel hafif ticari aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfında bu teknolojiye sahip ilk modeli olma özelliğiyle de öne çıkıyor.

Combo, kentsel alanların dışına çıkılan yolculuklarda, toplam 14 LED hücreye sahip matrix farlarını otomatik olarak uzun fara geçirerek, ışık huzmesinin uzunluğunu ve dağılımını sürekli olarak ayarlıyor.

Daha uzun sürüş menzili

Yeni Opel Combo Elektrik, daha uzun bir sürüş menzili de sunuyor. "Eco", "Normal" ve "Power" sürüş modu seçeneklerine sahip ve yeni 50 kWsa bataryasıyla tek şarjda 330 kilometreye (WLTP) kadar yol kat edebiliyor.

Bu, önceki modeline göre 50 kilometre daha fazla menzile sahip olması anlamına geliyor. Tamamen elektrikli güç-aktarma sistemlerinin daha da geliştirilmesinin yanında yeni Combo'da ilk kez düşük sıcaklıklarda batarya menzilini korunmaya yardımcı olan, yüksek verimli bir ısı pompası da bulunuyor.

Yeni nesil elektromotor 100 kW/136 HP güç ve 270 Nm tork sağlarken yeni Combo Elektrik'i, 130 kilometre/saniye maksimum hıza ulaştırabiliyor. Standart 7,4 kW entegre şarj cihazı ile batarya, 100 kW halka açık şarj istasyonlarında 30 dakikadan daha kısa bir sürede, kapasitesinin yüzde 80'ine kadar şarj edilebiliyor.

Sınıfının en iyi taşıma ve çekme kapasitesini sunuyor

Yeni Opel Combo Elektrik, güçlü yapısıyla ağır yükleri taşıma ve çekme becerisini sürdürüyor. Yeni Combo Cargo'da önceki modeldekine benzer, içten yanmalı motorlu kardeşleriyle aynı, 4.4 metreküpe kadar, sınıfının en iyi depolama alanını sunmaya devam ederken, 780 kilogram taşıma kapasitesi ve 750 kilogram çekme kapasitesi de sınıfının en iyisi olmayı sürdürüyor.

Sürüş deneyimini daha da iyileştirmek üzere Combo'nun kokpiti ve ergonomisi, kullanıcı dostu olacak şekilde optimize edildi. 10 inçlik renkli dokunmatik ekranlara sahip yeni bilgi-eğlence sistemleri, Opel hafif ticari araç serisinde ilk kez, gelişmiş grafik, multimedya ve bilgisayarla görüş becerileri sağlayan Qualcomm Technologies"n entegre Snapdragon Kokpit Platformu'nu kullanıyor.

Daha güvenli manevra

Yeni Opel Combo Life'ta arka, ön ve yan park sensörleri yanında, kör nokta uyarı sistemi ve yüksek çözünürlüklü 180 derece panoramik geri görüş kamerası bulunuyor.

Hız sabitleyici, şerit koruma özelliği ile aktif şerit takip sistemi, yaya tanıma özelliği ile aktif acil frenleme sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi de dahil olmak üzere çoğu standart, 18 adede kadar Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) içeren, kapsamlı ürün yelpazesi, ek güvenlik sağlıyor.

Gelişmiş teknolojisi, ferah kabini ve ağır yükleri taşıma kapasitesiyle yeni Opel Combo, yetenekli bir kompakt van olarak pazardaki profesyoneller için son derece cazip bir seçim. İşlevsellikten ödün vermeyen, tamamen yeni elektrikli versiyon, içten yanmalı motora sahip kardeşlerinin güçlü yanlarını, hem banliyö hem de kentsel alanlarda, emisyonsuz çalışma becerisiyle birleştiriyor.