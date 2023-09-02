Opel Astra Türkiye'de Tamamen Elektrikli Olarak Satışa Sunuldu

Opel, Mokka ve Corsa'dan sonra Astra'nın da tamamen elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretimi yapılan Opel Astra, markanın Türkiye'deki elektrikli model atağının üçüncü temsilcisi oldu. Astra Elektrik'in başlangıç fiyatı 1 milyon 599 bin 900 TL olarak belirlendi ve eylül ayına özel avantajlarla satışa sunuluyor. Astra Elektrik, sıfır emisyonlu olup 418 km'ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Avrupa'da 2028 itibarıyla tamamen elektrikli bir marka olmayı hedefleyen Opel, Mokka ve Corsa'dan sonra Astra'nın da tamamen elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretimi yapılan Opel Astra, markanın Türkiye'de Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile başlayan elektrikli model atağının üçüncü temsilcisi oluyor.

Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL'lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan Opel Astra Elektrik'in, eylül ayı itibarıyla Türkiye satış başlangıç fiyatları da açıklandı.

7 farklı renk seçeneği ve Ultimate donanım seviyesiyle Opel Astra Elektrik'in başlangıç fiyatı 1 milyon 599 bin 900 TL olarak belirlendi. Opel Astra Elektrik, eylül ayına özel olarak, 200 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin TL tutarındaki E-şarj kartı hediyesi gibi avantajlarla satışa sunuluyor.

Tamamen elektrikli altyapısıyla sıfır emisyonlu Astra Elektrik'teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork'a sahip. Böylece model kullanıcısına gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve hızlanma deneyimi yaşatıyor. Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra Elektrik 170 km/s maksimum hıza sahip. 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye.

418 km'ye varan sürüş menzili

Yeni Astra Elektrik, WLTP'ye göre 418 km'ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Verimliliğe önem veren mühendisler, kompakt batarya boyutu ile örnek bir menzil elde etmeyi başardı. Astra'da 6 hücreli, 17 modülde 102 batarya hücresinden oluşan 54 kWsa'lık lityum-iyon batarya yer alıyor. Yeni Astra Elektrik, 100 kilometrede sadece 14,8 kWsa elektrik tüketiyor. Fren enerji geri-kazanım sistemi sürüş sırasında enerjinin geri kazanılabilmesini sağlıyor. Astra Elektrik, 100 kW doğru akım ile hızlı şarj edildiğinde yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor.

Bataryalar, otomobilde daha fazla kullanım alanı yaratmak için gövde altına yerleştirildi. Bu sayede otomobilin iç kısmında yolcular için alan kaybının önüne geçiliyor. Bir diğer avantaj ise bataryanın alçak konumlu oluşu.

IntelliDrive ile şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunuluyor. Tüm bu işlevler, toplam 168 bağımsız LED hücreye ve 10 aydınlatma moduna sahip, adaptif IntelliLux LED Pixel farlar gibi donanımlarla birlikte sürüş güvenliğini daha da artırıyor.