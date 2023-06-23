Opel, Astra modelinin tamamen elektrikli versiyonunu yollara çıkarmaya hazırlanıyor

Opel, Mokka ve Corsa'dan sonra Astra'nın da tamamen elektrikli versiyonunu yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Astra Elektrik, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve WLTP'ye göre 418 km'ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Opel, Mokka ve Corsa'dan sonra Astra'nın da tamamen elektrikli versiyonunu yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Astra modeli, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçiyor.

Bu strateji kapsamında, Opel Türkiye, Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile ülkemizde başlattığı elektrikli model atağına Astra Elektrik ile devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL'lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan elektrikli model, eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, kompakt hatchback sınıftaki en popüler oyunculardan biri olan Astra'nın, yeni elektrikli neslinin satışa sunulmasıyla segment liderliğine doğru olan yolculuğuna emin adımlarla devam ettiğini kaydetti.

Sadece mayıs ayında 1.347 adet Astra satışı yaptıklarını aktaran Özocak, "C-HB'de yüzde 14,3'lük paya ulaşarak, yerli rakibimizin ardından 2'nci sırada yer aldık. İlk 5 aylık sonuçlarda ise Astra ile ithal C-HB sınıfında liderliği yakaladık. İçten yanmalı motorlu Astra ile yakaladığımız başarıyı, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ettiriyoruz.

Eylül ayı itibarıyla müşterilerimiz ile buluşacak Elektrikli Astra'nın da desteği sayesinde elektrikli otomobil satış payımızı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında her 10 elektrikli araç müşterisinden birinin Opel müşterisi olmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tamamen elektrikli altyapısıyla sıfır emisyonlu ve heyecan verici bir sürüş deneyimini yollarla buluşturan Astra Elektrik, performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Astra Elektrik'teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork'a sahip. Böylece model kullanıcısına gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma deneyimi yaşatıyor.

Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra Elektrik 170 km/s maksimum hıza sahip. 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye. Bunun dışında Astra Elektrik kullanıcıları, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.

Yeni Astra Elektrik, WLTP'ye göre 418 km'ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Verimliliğe önem veren mühendisler, kompakt batarya boyutu ile örnek bir menzil elde etmeyi başardı. Astra'da 6 hücreli, 17 modülde 102 batarya hücresinden oluşan 54 kWsa'lık lityum-iyon batarya yer alıyor. Yeni Astra Elektrik, 100 kilometrede sadece 14,8 kWsa elektrik tüketiyor. Fren enerji geri-kazanım sistemi sürüş sırasında enerjinin geri kazanılabilmesini sağlıyor.

Bu tüketim ortalaması, yeni Astra Elektrik'i sadece günlük kullanım için verimli bir araç yapmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun yolculuklar için de ideal bir yol arkadaşı yapıyor. Astra Elektrik, 100 kW doğru akım ile hızlı şarj edildiğinde yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor. Tamamen elektrikli Astra ayrıca evdeki duvar tipi şarj istasyonu için standart olarak üç fazlı 11 kW dahili şarj cihazı ile donatılmış durumda.

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