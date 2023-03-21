Opel AGR sertifikalı koltuklarının 20. yılını kutluyor

Opel bu yıl, AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası – sırt ağrılarını önlemekle ilgili araştırmaları destekleyen bağımsız bir Alman dernek) tarafından onaylanan sağlıklı koltukların tanıtılmasının 20.

Opel bu yıl, AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası – sırt ağrılarını önlemekle ilgili araştırmaları destekleyen bağımsız bir Alman dernek) tarafından onaylanan sağlıklı koltukların tanıtılmasının 20. yıl dönümünü kutluyor.

Günümüzde yeni Grandland GSe, Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe'de en güncel AGR koltuklar kullanıma sunuluyor. AGR sertifikalı koltuklar ilk kez, bundan 20 yıl önce orta sınıftaki Opel Signum modeli ile kullanıma sunuldu. Konforlu ve rahat yolculukların en önemli unsurlarından biri olan AGR koltuklar, özellikle uzun yolculuklarda omurga için optimum konfor ve destek sunuyor.

Koltuk, insanla otomobil arasındaki bağı oluşturan, konforlu ve rahat bir yolculuğun en önemli unsurlarından biri. Opel bu nedenle, özellikle uzun yolculuklarda koltukların omurga için optimum konfor ve destek sunuyor olmalarına çok önem veriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Koltuk Yapılarının Geliştirilmesinden Sorumlu Stefan Koob; "Sürücü ve yolcular, araçtaki başka hiçbir bileşenle, koltuk kadar yoğun bir şekilde temas halinde olmuyor. Bir otomobil üreticisi olarak amacımız, müşterilerimizin uzun yolculuklarını çok daha konforlu hale dönüştürmek. AGR koltuklar, müşterilerimize üst düzey konfor sunuyor ve uzun vadede sırt ağrısı riskini de önlüyor" dedi.

Araç içi ergonomi, sadece iyi hissetmekle ilgili bir unsur değil, aynı zamanda güvenliği de kapsıyor. Rahat, sırt dostu bir koltuk, yolculuk sırasında yorgunluğu önlüyor. Yolculuk esnasında, koltuklar ve emniyet kemerleri sayesinde yolcular bulundukları yere sabitlendikleri takdirde, olası bir kazada yolcuların zarar görme olasılığı azalıyor. Ancak o zaman emniyet kemerleri ve hava yastıkları koruma işlevlerini tam olarak yerine getirebiliyor.

2003 Opel Signum: Ergonomik AGR koltuklara sahip ilk Opel

Stefan Koob, markanın koltuklara bakış açısını; "Opel olarak oturma konforunun yaygınlaşmasına her zaman önem verdik. Bu da otomobilde herkesin iyi bir koltuğa oturmaya hakkı olduğu anlamına geliyor" ifadeleriyle aktarıyor. 2003 yılında Opel Signum'un ergonomik koltukları otomotiv endüstrisinde yeni bir standart belirledi. Devamında sağlıklı koltuklar Opel model ürün gamına yayılmaya başladı. Bir otomobilde, öncelikle uzun yol yapan kişilerin ve şirket aracı sürücülerinin en önemli unsuru olan koltuklar, çok sayıda ayarlama işlevi ve AGR sertifikalı ergonomileriyle her sürücü için hayatı kolaylaştırıyor. Böylece saatler süren sürüşten sonra bile dinlenmiş bir şekilde ve rahatsızlık hissetmeden araçtan iniliyor.

2003'ten birkaç yıl sonra, 2010 yılında esnek yapısıyla küçük MPV Opel Meriva, AGR sertifikalı koltuklarla ilk kez yollara çıktı. Meriva'nın kapsamlı entegre ergonomi sistemi; ergonomik koltuklar, ters yönlere açılan FlexDoors kapılar, değişken FlexSpace arka oturma konsepti ve FlexFix bisiklet taşıyıcısından oluşuyordu.

Farklı vücut tipleri için farklı AGR sertifikalı koltuk seçenekleri

Opel, bugün Astra, Crossland ve Grandland modellerinde konfor veya daha çok sportif hatlara sahip farklı AGR koltuk tipleri sunuyor. Sürücü ve ön yolcunun rahat ve sırt dostu bir oturma pozisyonunun keyfini sürebilmesi için, AGR sertifikalı koltuklarda sürücü için 10 ve ön yolcu için 6 farklı ayar seçeneği sunuluyor. Koltuk formundan bağımsız olarak çoğu sürücü koltuğu modelinde; elektrik ayarlı ileri-geri, yükseklik, eğim, sırtlık eğimi, uyluk desteği, bel desteği ve koltuk minderi ile soğuk kış günleri için ısıtma işlevleri bulunuyor.

Ürün gamının tepe noktası: Grandland GSe ve Astra GSe'nin performans koltukları

Yeni GSe performans koltukları, Opel'in sağlıklı koltuk teknolojisindeki en güncel gelişmeleri temsil ediyor. Grandland GSe, Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe modellerindeki siyah Alcantara ön koltuklar, özellikle güçlü destekleriyle dikkat çekiyor. Astra GSe modellerindeki koltuklar, tamamen entegre koltuk başlıklarına sahip. Bir diğer dikkat çekici detay ise sırtlık üzerine elektrik kaynağı ile sabitlenen gri şerit. Ayrıca koltuk sırtlığının tabanındaki ve koltuk minderindeki dikişli desen GSe'ye özgü olup, kusursuz siyah üzerine sarı GSe logosu koltuk sırtlığını süslüyor. Versiyona bağlı olarak, AGR sürücü koltuğunun konforu, soğutma işlevi ile daha da artırılabiliyor. Ek olarak, hafıza işlevi de kullanım kolaylığını ve işlevselliği destekliyor.

Opel'in AGR sertifikalı ergonomik koltuk sunulan modelleri opel.com.tr adresi üzerinden incelenebiliyor.