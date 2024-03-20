OP Mainnet, güvenliğini güçlendiriyor

OP Labs, Ethereum'un Katman 2 ölçeklendirme çözümü OP Mainnet'in güvenliğini artırmak için önemli bir adım attı. OP Labs bu doğrultuda yeni girişimini açıkladı.

Kullanıcılar Artık Hileli İşlemlere İtiraz Edebilecek

Optimism Blockchain ağının ana geliştiricisi olan OP Labs, OP Mainnet'in güvenliğini artırmak için önemli bir adım attı. OP Sepolia test ağında başlatılan hata kanıtları, kullanıcıların olası hileli veya yanıltıcı işlemlere karşı itiraz etmelerini sağlayacak. Bu, Ethereum'un Katman 2 ölçeklendirme çözümüne önemli bir güvenlik mekanizması ekliyor.

Hata kanıtları, sisteme katılım için herhangi bir izin gerektirmeyen açık kaynaklı bir yapıda sunuluyor. Bu sayede ağın daha kapsayıcı ve merkeziyetsiz bir yapıya kavuşması hedefleniyor. OP Mainnet'in şu ana kadar bu tür bir güvenlik mekanizmasından mahrum olması, ağın güvenilirliği ve merkeziyetsiz yapısı üzerinde endişelere yol açmıştı. Kullanıcılar, doğru Katman 1 durum köklerini temin etmek için blok üreticilerine güvenmek zorunda kalıyordu ve ağın güvenliği belirli bir güvenlik konseyine bağımlı hale geliyordu.

Bu yeni girişim, OP Mainnet'in 'optimistic rollups' adı verilen ölçeklendirme stratejisini destekliyor. Bu strateji, işlemleri bir ikincil, zincir dışı katmanda toplayarak Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm sunuyor. OP Labs aynı zamanda, geliştiricilerin kendi Katman 2 Blockchain ağlarını kurmalarına olanak tanıyan OP Stack adında bir yazılım yığını da işletiyor. Örneğin, Coinbase, kendi Blockchain ağını OP Stack kullanarak geliştirerek Base adını verdi.