Op. Dr. Eyüp Bozkurt: Revizyon burun ameliyatları neden zorlu?

Hem Türkiye'de hem de dünyada en çok yapılan ameliyatların başında burun estetiği operasyonları geliyor. Ancak bu ameliyatların neredeyse yüzde 10'unda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Böyle bir durumda ikinci bir ameliyat kaçınılmaz hale geliyor. Bu operasyona da 'revizyon rinoplasti' deniyor. Halk arasında revizyon burun ameliyatının çok daha zorlu olduğuna dair bir inanış var. Bunun doğru olup olmadığını Kulak Burun Boğaz ve Yüz Estetiği Uzmanı Op. Dr. Eyüp Bozkurt'a sorduk.

Kulak Burun Boğaz ve Yüz Estetiği Uzmanı Op. Dr. Eyüp Bozkurt, revizyon burun ameliyatları hakkında bilgi verdi. "Daha önce geçirilmiş bir veya birden fazla burun ameliyatı neticesinde¬ istenilen sonucun elde edilemediği durumlarda yapılan yeni estetik ameliyata 'revizyon rinoplasti' deniliyor. Sekonder rinoplasti ya da ikinci renoplasti adı da verilebiliyor bu ameliyatlara. Adı ne olursa olsun burada yeniden bir ameliyat söz konusu" diyen Dr. Bozkurt, halk arasında revizyon burun ameliyatının çok daha zorlu olduğuna dair bir inanış bulunduğuna dikkat çekti.

HAZIRLIK SÜRECİNDE 3 KURAL ÇOK ÖNEMLİ

Bu zorluğun hasta değil, doktor açısından mevcut olduğunu dile getiren Op. Dr. Eyüp Bozkurt, konuya şöyle açıklık getirdi: "Çünkü yapısı değiştirilmiş ve başarılı olamamış bir burun iskeleti ve ona adapte olmuş bir cilt söz konusudur. Ameliyata başladığınız zaman sürprizlerle karşılaşma olasılığınız vardır. Ama eğer ameliyata yeterli hazırlık yapılarak başlanırsa, bu ameliyatların ilk ameliyatlardan farkı kalmaz." Peki "yeterli hazırlık" nasıl olmalıdır? Op. Dr. Eyüp Bozkurt, üç temel noktaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi: "Birincisi; burunla ilgili problemler net ve somut olarak ortaya konulmalı. İkincisi; beklentiler gerçekçi olmalı. Üçüncüsü de; başta kıkırdak dokusu olmak üzere ameliyatın tüm detayları önceden iyice planlanmalı."

İKİNCİ AMELİYATTA İHTİYAÇ DUYULAN KIKIRDAK DOKUSU İLK AMELİYATTA KULLANILMIŞ OLABİLİR

Burun ameliyatında mevcut kıkırdak dokusunun büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burun ameliyatı yaparken, burundaki kıkırdak dokusu başta olmak üzere bazı dokuları kullanıyoruz. İlk ameliyatta bunun kaynağı, 'septum' dediğimiz burnun orta çatısı. Burun destek duvarı, bizim için rezerv oluşturuyor ama ilk ameliyatta bunlar kullanılmış oluyor. Burnu şekillendirebilmek için bir kıkırdak dokusuna ihtiyacımız var. Bunun için kadavradan elde edilip özel işlemlerden geçirilmiş kıkırdaklar mevcut ve bunlar gayet güvenilir materyaller. Ancak biraz maliyetli. Kişisel olarak bunlar tercih edilmeyebilir. Böyle bir durumda vücudun başka yerinden kıkırdak dokusu alabiliriz."

GEREKEN KIKIRDAK KULAK VEYA KABURGADAN ALINABİLİR

Revizyon rinoplasti için gereken kıkırdak dokusunun hastanın kendi vücudundan alınması gerektiğinde iki bölgeden faydalandıklarını belirten Op. Dr. Eyüp Bozkurt, söz konusu bölgelerin kulak ve kaburga olduğunu söyledi: "Vücutta en sık kullanılan iki rezerv var, bunlardan birincisi kulak. Kulağın ön yüzünden veya arka yüzünden küçük bir kesi yapılarak istenilen boyutta bir kıkırdak alınmaya çalışılabiliyor. Ama ben bu kulak kıkırdağı meselesini sevemiyorum, çünkü kulaktan alınan kıkırdak çoğu zaman yeterli olmuyor ve kıvrımlı yapısı nedeniyle de burunda istediğiniz şekli vermekte yetersiz kalabiliyor. Bir diğer seçenek de kaburga kıkırdağı. Meme çizgisinin altından yaklaşık 2-3 santim kesi yapılarak kıkırdak dokusu alınıyor, yine özel bazı işlemler yapılarak burun iskeletinin yeniden oluşturulmasında kullanılabiliyor. Eğer tüm bunlara ameliyat öncesinde karar verilir ve yeterli hazırlık yapılırsa, revizyon rinoplastide yaşanabilecek zorluklar minimuma indirilmiş oluyor."