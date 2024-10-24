Oosterwolde'nin son maçta yaşadığı sakatlık, takımının performansını da etkileyen bir durum olarak öne çıkıyor. Bu sebeple, futbolseverler ve spor camiası, Oosterwolde'nin tedavi süreci ve olası ameliyat gerekliliği hakkında bilgi almak istiyor. Oosterwolde'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Başarılı futbolcunun ameliyat için Hollanda'ya gideceği duyuruldu. Peki, Oosterwolde sağlık durumu ne? Jayden Oosterwolde ameliyat mı olacak?

OOSTERWOLDE SAĞLIK DURUMU NE?

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen Oosterwolde ameliyat olacak.

JAYDEN OOSTERWOLDE AMELİYAT MI OLACAK?

Çapraz bağları kopan başarılı oyuncu ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti. Operasyonun ardından, oyuncunun rehabilitasyon süreci ve ilk etap tedavisi ülkesinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle, Oosterwolde'un bir süre sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.