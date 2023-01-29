Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferinde sona geldi. Futbolseverler ise arama motorlarında Oosterwolde kimdir? Oosterwolde kaç yaşında, nereli? Oosterwolde mevkiisi ne, hangi takımda? sorularını aratıyor.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferi için Parma ile 7.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Futbolseverler ise Fenerbahçe'nin yeni transferini merak ediyor ve arama motorlarında Oosterwolde kimdir? Oosterwolde kaç yaşında, nereli? Oosterwolde mevkiisi ne, hangi takımda? sorularını araştırıyor.

OOSTERWOLDE KİMDİR?

Jayden Oosterwolde (d. 26 Nisan 2001, Zwolle), sol bek mevkiinde oynayan Hollandalı futbolcudur. Serie B takımlarından Parma'da forma giymektedir. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sezon Parma formasını 19 maçta giyen Oosterwolde, 1 gol atma başarısı gösterdi.