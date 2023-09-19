Onursal Adıgüzel kimdir, nereli? Onursal Adıgüzel neden görevden ayrıldı?

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ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Onursal Adıgüzel 1985 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli özel sektör firmalarında endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Şubat 2018'den 2023'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

ONURSAL ADIGÜZEL NEDEN GÖREVDEN AYRILDI?

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tartışmaların odağı haline gelen CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevden ayrıldığını açıklamıştı. Adıgüzel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anket sonuçlarını görmezden geldiğini söyleyen Adıgüzel, "Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz" dedi.