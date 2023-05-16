Onursal Adıgüzel kimdir? Halk TV konuğu Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Onursal Adıgüzel hangi partili, milletvekili mi?

Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Onursal Adıgüzel hakkında Onursal Adıgüzel kim merak ediliyor. Peki Onursal Adıgüzel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Onursal Adıgüzel hangi partili, milletvekili mi?

Onursal Adıgüzel kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Onursal Adıgüzel hakkında Onursal Adıgüzel kim merak ediliyor. Peki Onursal Adıgüzel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Onursal Adıgüzel hangi partili, milletvekili mi? Detaylar...

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Onursal Adıgüzel 1985, Malatya doğumlu Türk siyasetçidir.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli özel sektör firmalarında endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Şubat 2018'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Adıgüzel evli, bir çocuk babasıdır.