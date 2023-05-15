CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in görevden alındığı sosyal medyada iddia edilmişti. Peki Onursal Adıgüzel görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel neden görevden alındı? Detaylar...

Onursal Adıgüzel neden görevden alındı? CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in görevden alındığı sosyal medyada iddia edilmişti. Peki Onursal Adıgüzel görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel neden görevden alındı? Detaylar haberimizde...

ONURSAL ADIGÜZEL GÖREVDEN ALINDI MI?

Gazeteci İsmail Saymaz Twitter'dan yaptığı paylaşım ile CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığını duyurdu. İşte Saymaz'ın paylaşımı:

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Onursal Adıgüzel 1985, Malatya doğumlu Türk siyasetçidir.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli özel sektör firmalarında endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Şubat 2018'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Adıgüzel evli, bir çocuk babasıdır.