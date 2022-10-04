A spor ekranlarında yayınlanan spor programında sunucu olan Onur Yıldız, sporseverlerin merak konusu oldu. Futbolseverler A spor ekranlarına yeni katılan sunucu Onur Yıldız'ı görünce Onur Yıldız kimdir? sorusunu araştırmaya başladı. Ekranların sevilen yüzü ve ismi olan Onur Yıldız, A spor ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Peki, Onur Yıldız kimdir? A spor sunucusu Onur Yıldız kim? Onur Yıldız kaç yaşında, nereli? Sunucu Onur Yıldız hayatı ve biyografisi!

Onur Yıldız kimdir? sorusu futbolseverlerin merakla araştırdığı sorulardan bir tanesi. Uzun yıllar boyunca Beyaz TV ekranlarında spor yorumculuğu ve sunuculuğu yapan Onur Yıldız şimdilerde ise A spor ekranlarında adından söz ettiriyor. Peki, Onur Yıldız kimdir? A spor sunucusu Onur Yıldız kim? Onur Yıldız kaç yaşında, nereli? Sunucu Onur Yıldız hayatı ve biyografisi!

ONUR YILDIZ KİMDİR?

Beyaz Tv ekranlarında 2011 yılında görmeye başladığımız Onur Yıldız 11 sene Beyaz TV ekranlarında sporseverler ile buluştu. Onur Yıldız, Beyaz Tv öncelerinde ise Beyaz TV'nin Youtube kanalında spor hakkında videolar ekliyordu. Ertem Şener'in istifası üzerine Beyaz Tv'de bir süre Derin futbol ile Beyaz futbol programında sunuculuk yaptı. Şimdi ise A spor ekranlarında futbolseverler ile buluşuyor.