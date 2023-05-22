Otomobil tutkunu fenomen Onur Yıldız, Türkiye'de sınırlı sayıda bulunan özel araçları satın alarak bazı modifikasyon ve değişiklikler yapıyor ve bunları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Peki, Onur Yıldız kaza mı yaptı? Onur Yıldız sağlık durumu ne?

Sosyal medyada paylaştığı lüks otomobilleri ile tanınan fenomen Onur Yıldız'ın yeni aldığı, fiyatı 14 milyon TL civarlarında olan Ferrari marka aracı kazaya karıştı. Yıldız, kaza sırasında aracı bir yakınının kullandığını belirterek, "Aracıma baktığımda gördüğüm manzara beni çok üzdü. Ben arabalarımla duygusal bağ kuran bir insanım." dedi. Onur Yıldız kaza mı yaptı? Onur Yıldız sağlık durumu ne?

ONUR YILDIZ KAZA MI YAPTI?

Otomobil, önceki gece Ankara Çankaya'da bir kazaya karıştı. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'ndaki kavşakta trafik ışıklarının kontrollü geçişe izin verdiği gece saatlerinde meydana gelen kazada, Ferrari'nin sol tamponuna başka bir otomobil hızla çarptı. Kazada lüks aracın sürücüsü olan Onur Yıldız'ın arkadaşı yara almazken, karşı taraftaki araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.