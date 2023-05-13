Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Onur Ünlü izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Onur Ünlü seçim sözleri ne? Onur Ünlü ne dedi?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Onur Ünlü hakkında araştırmalar yapılıyor. Onur Ünlü seçim sözleri ne? Onur Ünlü ne dedi?

ONUR ÜNLÜ SEÇİM SÖZLERİ NE?

Onur Ünlü 2023 seçimler hakkında yaptığı yorum:

"Bu seçimi değil Kılıçdaroğlu, Allah'ın oğlu kazansa bir işe yaramaz. Mevcut kadroların 21 sene yönetebildiği bir ülkeden, ciddi bir düşünsel devrim gerçekleşmeden hayır gelmez. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu vs gibi gerici tiplerle de o düşünsel devrim gerçekleşecek değildir. Tek çıkar yol sistemi kilitlemektir. Tek çıkar yol parlamenter kaostur. Haysiyetini koru, tavrını koy! Oy verme koyver!"