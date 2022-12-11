2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Hayatı merak edilen Onur Ünlü'nün biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü kaç yaşında, nereli? Onur Ünlü hayatı ve biyografisi nedir?

2015 Yılının sonlarına doğru vizyona giren yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminin senaryosunu da yazdı. Hayatı merak edilen Onur Ünlü araştırılıyor. Peki, Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü kaç yaşında, nereli? Onur Ünlü hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ONUR ÜNLÜ KİMDİR?

Onur Ünlü (d. 1973, İzmit), Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu.

993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazmıştır. Yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta toplamıştır.

2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.

2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı.

Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır.

16 Şubat 2015 tarihinde yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı Beş Kardeş dizisinin ilk bölümü Kanal D'de yayınlanmıştır.16 Mart 2015'te yayınlanan beşinci bölümünden sonra dizinin yayınına ara verildiği ve yeni bölümlerinin Haziran 2015'ten itibaren devam edeceği açıklandı.

Haziran 15'te tekrar başlayan dizi, yaptığı (özellikle 7. bölümdeki hapishane sahnesi olmak üzere) siyasi göndermeler sebebiyle kanal ile yapılan 13 bölümlük anlaşma uzatılmayarak, izlenme oranları iyi olmasına rağmen yayından kaldırıldı.

Beş Kardeş'ten sonra "Sinema işine bu filmi yapmak için girdim." dediği Kırık Kalpler Bankası (Kısaca Bankası) filmini çekti.

2015 Yılının sonlarına doğru vizyona giren yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminin senaryosunu da yazdı.

Daha sonra Eflatuntv ile birlikte yaptığı kısa, komik, absürd videolar youtube üzerinden yayınlandı akabinde Görünen Adam isimli youtube dizisini çekti. Bu iki proje henüz izleyiciyle buluşmadan senaryosunu da yazdığı Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filminin çekimlerine başladı.

Özellikle Kırık Kalpler Bankası filmi için Onur Ünlü takipçileri, sosyal medya üzerinden filmin çekimlerinin bitmesinin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hem hâlâ vizyona girmemesinden dolayı hem de filmle ilgili herhangi bir teaser, fragman olmamasından yakınmışlardı.

Filmografisi

1999 Deli Yürek Senarist

Oyuncu (Umur)

Televizyon dizisi

2004 İstanbul Şahidimdir Senarist Televizyon dizisi

2004 Görünmez Adam Senarist Televizyon dizisi

2004 Kalbin Zamanı Senarist

2005 Körfez Ateşi Senarist Televizyon dizisi

2005 Beşinci Boyut Yönetmen

Senarist

Televizyon dizisi

2006 Polis Yapımcı, yönetmen, senarist İlk sinema filmi Aday—Uluslararası İstanbul Film Festivali Altın Lale Ödülü

Aday—Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yönetmen Ödülü

Aday—Yeşilçam Ödülleri İlk Film Ödülü

2006 Sırça Köşk Senarist Televizyon dizisi

2007 Çocuk Yönetmen

senarist

2007 Kör Aşık Senarist Televizyon filmi

2008 Nerede Kalmıştık Yönetmen Televizyon dizisi

2008 Gazi Senarist Televizyon dizisi

2008 Büyük Buluşma Senarist Televizyon dizisi

2008 Güneşin Oğlu Yönetmen, senarist

2009 Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan