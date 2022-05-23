Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü kaç yaşında, nereli? Onur Ünlü dizileri, filmleri - Haberler

Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü kaç yaşında, nereli? Onur Ünlü dizileri, filmleri
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Başarılı yönetmen Onur Ünlü, Leyla ile Mecnun dizisi ile büyük beğeni topladı. Başarılı senarist, yönetmen ve oyuncu Ünlü, özel hayatıyla da dikkat çeken biri isim olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü kaç yaşında, nereli? Onur Ünlü dizileri, filmleri...
Onur Ünlü kimdir, sorusunun yanıtı magazin gündeminde araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla şiirler de kaleme alan Ünlü, ilk sinema deneyimi olan Polis filmi ile elde etti. Youtube'da da birbirinden ilgi çekici içeriklerle takipçileri karşısına çıkmıştı. İşte, Onur Ünlü hayatı...
ONUR ÜNLÜ KİMDİR?
Ünlü, 24 Haziran 1973 tarihinde İzmit'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı.
1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazan Onur Ünlü, yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta topladı. 2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi. 2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır. 16 Şubat 2015 tarihinde yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı Beş Kardeş dizisi siyasi göndermeler sebebiyle 13 bölümlük anlaşma uzatılmayarak, izlenme oranları iyi olmasına rağmen yayından kaldırıldı. Beş Kardeş'ten sonra Kırık Kalpler Bankası (Kısaca Bankası) filmini çekti. 2015 yılının sonlarına doğru vizyona giren yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminin senaryosunu yazdı.
Daha sonra Eflatuntv ile birlikte yaptığı kısa, komik, absürd videolar youtube üzerinden yayınlandı, Görünen Adam isimli youtube dizisini çekti. Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filminin çekimlerine başladı.Ayrıca Onur Ünlü Leyla ile Mecnun ekibiyle kurulan ve daha sonra "Bizim işimiz bu değil" diyerek rafa kaldırılan Leyla The Band grubunda davulcudur. Grup bir dönem konserler vermiştir.
FİLMLERİ - DİZİLERİ
- 1999 Deli Yürek Tretman Tasarım
- 2004 İstanbul Şahidimdir
- 2004 Görünmez Adam
- 2004 Kalbin Zamanı
- 2004-2006 Büyük Buluşma
- 2005 Körfez Ateşi
- 2005-2008 Beşinci Boyut
- 2006 Polis Yapımcı,
- 2006 Sırça Köşk
- 2007 Çocuk
- 2007 Kör Aşık
- 2008 Nerede Kalmıştık
- 2008 Gazi
- 2008 Güneşin Oğlu
- 2009 Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan
- 2009 Beş Şehir
- 2009 Acemi Müezzin
- 2009 Acı Aşk
- 2011-2013 Leyla ile Mecnun
- 2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi
- 2012-2013 Şubat
- 2012 Tek Ölüm Yetmez
- 2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi
- 2013-2014 Ben de Özledim
- 2014 İtirazım var
- 2015 Beş Kardeş
- 2015 Uzaklarda Arama
- 2017 Kırık Kalpler Bankası
- 2017 Put Şeylere
- 2017 Görünen Adam
- 2017 Cingöz Recai
- 2018 Dudullu Postası
- 2018 Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
- 2018 Gerçek Kesit: Manyak
- 2018 Sevgili Komşum
- 2019 Topal Şükran Ve Maceraları