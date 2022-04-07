Onur Tuna kimdir? Mahkum'un 'Fırat'ı Onur Tuna kaç yaşında, nereli? Onur Tuna dizileri ve filmleri...

Mahkum'Fırat' Onur Tuna kimdir? sorusu, yeni dizi Mahkum'un fragmanının yayınlanmasının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. Fırat Bulut gerçek adı nedir? Onur Tuna kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM FIRAT BULUT KİMDİR?

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

FIRAT BULUT GERÇEK ADI NEDİR?

Mahkum adlı dizide Fırat Bulut karakterini canlandıran isim Onur Tuna'dır.

ONUR TUNA KİMDİR?

Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Tuna'nın ailesi anne tarafından aslen Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çanakkaleli olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir. 14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi aldı.

Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale'de doğmuştur. Annesi tapu dairesinden emekli, babası matematik öğretmenidir. Bir abisi vardır. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Gitar çalmasını bilen Onur Tuna'nın Acın Verdi ve Tıpkı Sen adlı iki şarkısı da vardır. Ayrıca 70'e yakın şarkısı vardır.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir'de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı 2011 yılında Atv'de oynamaya başlayan "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide Siraç Bakırcı karakterini canlandırırken, Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Rozet Hubeş, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Menderes Samancılar ile birlikte rol aldı.

2014 yılında başrolleri Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Bi Küçük Eylül Meselesi" adlı Sinema filminde rol aldı.

23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve ilk 9 bölümünün yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan "Filinta" adlı dizide Onur Tuna (Filinta Mustafa) karakterini canlandırırken; Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Damla Aslanalp "Lara Zaharyas", Serhat Tutumluer (Boris Zaharyas), Naz Elmas (Azize), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Kayra Şenocak (Hasan), Bülent Alkış (Padişah) gibi isimler rol almıştır.

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