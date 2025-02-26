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Onur Şirin kimdir? Şehit Polis memuru Onur Şirin memleketi neresi, kaç yaşında evli miydi?

Onur Şirin kimdir? Şehit Polis memuru Onur Şirin memleketi neresi, kaç yaşında evli miydi?
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Konya'da şüpheli takibi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Onur Şirin'in naaşı, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde toprağa verilecek. Onur Şirin kimdir? Şehit Polis memuru Onur Şirin memleketi neresi, kaç yaşında evli miydi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Onur Şirin'in şehit olduğunu duyurdu. Yerlikaya, aynı ekipte bulunan polis memuru Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ise ağır yaralandığını bildirdi. Onur Şirin kimdir? Şehit Polis memuru Onur Şirin kaç yaşında evli miydi?

ŞEHİT POLİS MEMURU ONUR ŞİRİN KİMDİR?

Konya Emniyet Müdürlüğü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Polis Memuru Onur Şirin, bugün Okyar Caddesi Namık Ayas Sokak'ta şüpheli şahısları takip ederken ekip aracıyla bir tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Şirin, olay yerinde şehit oldu.Şehadet haberi, Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından ailesine iletildi.

Şehidimizin Naaşı 26 Şubat Çarşambagünü saat 10:00'da Konya İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak Tören sonrası Baba evi olan Isparta İli Yalvaç İlçesinde DevletHan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kuşku Mahallesi mezarlığına defnedilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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