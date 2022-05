Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran hayatı ve biyografisi! Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Onur Seyit Yaran merak konusu oldu. İşte Onur Seyit Yaran hakkında merak edilen Onur Seyit Yaran kimdir, Onur Seyit Yaran hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Onur Seyit Yaran (d. 13 Ocak 1996, İstanbul), Türk dizi oyuncusu ve eski modeldir. Best Model of Turkey 2016 birincisidir. Best Model of Turkey yarışmasının ardından Best Model Of World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.