Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran diziye veda ediyor. Yaran, son bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına dağıttı. Peki, Onur Seyit Yaran Kardeşlerim hangi dizide oynayacak? Onur Seyit Yaran yeni rolü ne?

Onur Seyit Yaran Kardeşlerim hangi dizide oynayacak? Sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni sezonda diziden ayrılacak olan Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set ekibine dağıttı. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yeni sezonuna kısa süre kala merak edilenler oldu. Dizinin başarılı ve yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın diziye devam etmeyeceği hakkında açıklamalar yapıldı. Peki, Onur Seyit Yaran Kardeşlerim hangi dizide oynayacak? Onur Seyit Yaran yeni rolü ne?

ONUR SEYİT YARAN KARDEŞLERİM HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kardeşlerim" dizisinin 9 Eylül'de yayınlanacak 4. sezon ilk bölümünde ekibe veda edecek olan Onur Seyit Yaran örnek bir davranışa imza attı. Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına verme kararı aldı. Öte yandan başarılı oyuncuya diziden ayrılacağı ortaya çıkar çıkmaz teklif yağdı. Yaran'ın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu. Fakat Onur Seyit Yaran'ın hangi dizide oynayacağı henüz bilinmemekte.