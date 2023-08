ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yeni sezonuna kısa süre kala merak edilenler oldu. Dizinin başarılı ve yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın diziye devam etmeyeceği hakkında çıkan haberlerin ardından Onur Seyit Yaran Kardeşlerim dizisinden ayrılıyor mu, neden? sorusu araştırıldı.

ONUR SEYİT YARAN KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Onur Seyit Yaran, Kardeşlerim dizisinden ayrılıyor. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlanmasıyla ayrılığın kesinliği belli olacak.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran (d. 13 Ocak 1995, İstanbul), Türk oyuncu ve eski model. 13 Ocak 1995'te İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey 2016 birincisidir. Best Model of Turkey yarışmasının ardından Best Model of World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Oyunculuğa Kalk Gidelim dizisiyle başladı. Şimdilerde de Kardeşlerim dizisinde başrol oynamaktadır. 16 Aralık 2021 tarihinde GQ Men Of The Year Ödül Töreni'nde Yılın Yükselen TV Yıldızı Ödülü'nü kazandı. 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Su Burcu Yazgı Coşkun ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorisinde ödül kazandı.

