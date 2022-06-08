Onur Sermik kimdir? Onur Sermik kaç yaşında, nereli? Onur Sermik hangi dizilerde oynadı? - Haberler

Sosyal medya fenomeni, tiktoker – oyun yazarı, Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Onur Sermik kimdir? Onur Sermik kaç yaşında, nereli? Onur Sermik hangi dizilerde oynadı? Onur Sermik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ONUR SERMİK KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni, tiktoker – oyun yazarı, Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu.

Onur Sermik, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kırım Tatarı bir aileden gelen Onur Sermik, 31 yaşındadır. Liseyi Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. Üniversiteyi de İstanbul'da okudu.

Onur Sermik, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

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