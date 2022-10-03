Onur Şener şarkıları neler? Onur Şener şarkıları! Onur Şener şarkıları ne?

Onur Şener, sahne aldığı mekanda istenen şarkıları bilmediği için tartıştığı 3 kişi tarafından öldürüldü. Müzisyenin ölümü sonrasında hayatı ve şarkıları merak konusu oldu. Peki, Onur Şener şarkıları neler? Onur Şener şarkıları ne? Onur Şener şarkısı dinle!

Müzisyen Onur Şener, sahne aldığı mekanda istenen şarkıları bilmediği için tartıştığı 3 kişi tarafından öldürüldü. Boynuna saplanan cam parçası nedeniyle yaşamını yitiren Onur Şener'in hayatı ve şarkıları merak konusu oldu. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. Ünlü müzisyenin şarkılarının neler olduğu araştırılıyor. Peki, Onur Şener şarkıları neler? Onur Şener şarkıları ne? Onur Şener şarkısı dinle!

ONUR ŞENER KİMDİR?

Onur Şener'in 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ankara TED Koleji'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra kariyerine müzik ile devam etmiştir. 2013 yılında O Ses Türkiye' yarışmasına katılarak Show Must Go On şarkısını seslendirmiştir. Sel Suyu adında albümü olan müzisyen birçok yerde sahne almıştır. Onur Şener'in evli ve iki çocuğu olduğu bilinmektedir.

ONUR ŞENER NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanına gelen grup, sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Mekan çıkışı müzisyeni bekleyen 3 kişi, ellerindeki cam şişelere müzisyene saldırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

ONUR ŞENER ŞARKILARI!

Onur Şener'in Sel Suyu adında albümünde Kader, Asla, Kafa Thears Of The Sun şarkıları yer almaktadır. Ünlü müzisyenin ayrıca Fragile, Sakın Gelme, Son Yolcu, Gibi Gibi ve Resimdeki Gözyaşları adında şarkıları mevcuttur.