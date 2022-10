Müzisyen Onur Şener'in ölümü kısa sürede büyük ses getirdi. Sahneye çıktığı mekanda 3 kişi tarafından dövülen müzisyen Onur Şener, aldığı kesici darbeler sonucu hayatını kaybetti. Şener'in canice öldürülmesi sosyal medyada gündem olurken sanat camiasından da peş peşe tepki paylaşımları geldi. Peki, Onur Şener O Ses'e katıldı mı? Onur Şener hangi ünlüyle düet yaptı?

ONUR ŞENER NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanına gelen grup, sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Mekan çıkışı müzisyeni bekleyen 3 kişi, ellerindeki cam şişelere müzisyene saldırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ONUR ŞENER O SES TÜRKİYE'YE KATILDI MI?

ONUR ŞENER HANGİ ÜNLÜYLE DÜET YAPTI?

Onur Şener, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılarak Show Must Go On şarkısını seslendirmiştir. O Ses Türkiye'ye katılan Onur Şener'in 9 yıl önce Hadise ile O Ses Türkiye'de düet yaptığı ortaya çıktı.