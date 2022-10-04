Onur Şener, sahne aldığı mekanda istenen şarkıları bilmediği için tartıştığı 3 kişi tarafından öldürüldü. Müzisyenin ölümü sonrasında nerede sahne aldığı ve şarkıları merak konusu oldu. Onur Şener'in sahne aldığı yerler araştırılmaya başlandı. Peki, Onur Şener nerede sahne alıyordu? Onur Şener şarkıları neler? İşte detaylar...

Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanına gelen grup, sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Mekan çıkışı müzisyeni bekleyen 3 kişi, ellerindeki cam şişelere müzisyene saldırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şener'in canice öldürülmesi sosyal medyada gündem olurken sanat camiasından da peş peşe tepki paylaşımları geldi. Müzisyenin ölümü sonrasında nerede sahne aldığı ve şarkıları merak konusu oldu. Onur Şener'in sahne aldığı yerler araştırılmaya başlandı. Peki, Onur Şener nerede sahne alıyordu? Onur Şener şarkıları neler? Detaylar haberimizde...

ONUR ŞENER KİMDİR?

Onur Şener'in 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ankara TED Koleji'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra kariyerine müzik ile devam etmiştir. 2013 yılında O Ses Türkiye' yarışmasına katılarak Show Must Go On şarkısını seslendirmiştir. Sel Suyu adında albümü olan müzisyen birçok yerde sahne almıştır. Onur Şener'in evli ve iki çocuğu olduğu bilinmektedir.

ONUR ŞENER ŞARKILARI NELER?

Onur Şener'in Sel Suyu adında albümünde Kader, Asla, Kafa Thears Of The Sun şarkıları yer almaktadır. Ünlü müzisyenin ayrıca Fragile, Sakın Gelme, Son Yolcu, Gibi Gibi ve Resimdeki Gözyaşları adında şarkıları mevcuttur.

ONUR ŞENER NEREDE SAHNE ALIYORDU?

Onur Şener, Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanında sahne alıyordu.