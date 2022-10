Müzisyen Onur Şener hakkında paylaşılan tweet kısa sürede büyük ses getirdi. Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanına gelen grup, sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Mekan çıkışı müzisyeni bekleyen 3 kişi, ellerindeki cam şişelere müzisyene saldırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kullanıcılar, Onur Şener'in hayatı Müzisyenin ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Onur Şener'i kim öldürdü? Onur Şener'in katilleri kim? Detaylar haberimizde...

ONUR ŞENER KİMDİR?

Onur Şener'in 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ankara TED Koleji'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra kariyerine müzik ile devam etmiştir. 2013 yılında O Ses Türkiye' yarışmasına katılarak Show Must Go On şarkısını seslendirmiştir. Sel Suyu adında albümü olan müzisyen birçok yerde sahne almıştır. Onur Şener'in evli ve iki çocuğu olduğu bilinmektedir.

ONUR ŞENER NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

ONUR ŞENER'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Onur Şener'in ölümüne neden olan kişileri öğrendiğini ileri süren Haluk Levent, yeni bir paylaşım yaparak "Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur'un yüzünü bardaklarla parçalamışlar" diyerek 3 kişinin isimlerini ve mesleklerini de sıraladı.