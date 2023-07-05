Onur Şener (45), geçen yıl 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Türkiye'yi sarsan olayın davası hakkında Onur Şener davası ne oldu? Son dakika! Onur Şener davasında son durum ne? Onur Şener olayı nedir, nasıl öldü? soruları aratılıyor.

Onur Şener davası ne oldu? Son dakika! Onur Şener davasında son durum ne? Onur Şener olayı nedir, nasıl öldü? merak ediliyor. Ankara'daki bir mekanda istek şarkı üzerine çıkan kavgada öldürülen müzisyen Onur Şener davasında karar çıktı. Onur Şener davası ve Onur Şener'in nasıl, neden öldüğü merak ediliyor. İşte detaylar...

ONUR ŞENER DAVASI NE OLDU?

İstek şarkı kavgasında öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili davada İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan takdiri indirim ile 25'er yıl hapis cezası verildi. Onur Şener; geçen yıl 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk gözaltına alındı.

Onur Şener

ONUR ŞENER NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek, orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu. Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti.