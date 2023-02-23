Tuba Büyüküstün'ün eski eşi, oyuncu Onur Saylak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üyesi olduğu partiyi açıkladı. Onur Saylak'ın hayranları hangi partiye üye olduğunu merak etti. Hayatı da araştırılan Onur Saylak kimdir? Onur Saylak kaç yaşında? Onur Saylak hangi siyasi partiye üye oldu? Onur Saylak eşi kim?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından 10 ile yardımlar sürerken Onur Saylak'ın babası ve kardeşi de elleriyle konteyner yaparak afet bölgesine göndermişti. Twitter'dan yaptığı paylaşımda hangi partiye üye olduğu açıkladı. Saylak'ın hayranları araştırmasını sürdürüyor. Peki, Onur Saylak kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Onur Saylak hangi siyasi partiye üye oldu? İşte detaylar haberimizde...

ONUR SAYLAK KİMDİR?

12 Mayıs 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitim gördü.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okumaya başladı.. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı (İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazandı. Bilkent Üniversitesinde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatroları'nda Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında ve Bilkent Tiyatrosu'nda Nâzım Hikmet'in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dâhil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.

Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Kolejinde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda En İyi Film Ödülü'nü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım attı. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır. 2009 yılında ise Nesli Çölgeçen'in yönettiği, Yılmaz Güney Özel Ödülü alan Denizden Gelen filminde başrolde oynadı.

ONUR SAYLAK KİM İLE EVLİ?

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 kızı var.Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2017 yılında boşandı.

Onur Saylak, 2020 yılında Gözde Yılmaz ile evlendi.Çiftin bu evlilikten bir oğulları dünyaya geldi.

ONUR SAYLAK'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER?

2000Bizim Evin Halleri

2003Aşk Buraya Uğramıyor

2004Yabancı Damat

2005Ne Seninle Ne Sensiz

2006Hisarbuselik

2006Kod AdıErkan Karaca

2007Kod Adı: Kaos

2007Asi

2009Nefes

2009-2010 ES-ES

2010-2011Gönülçelen

2012 Ağır Roman Yeni Dünya

2014 Hayat AğacıCengiz

2015 Hatırla GönülTekin

2016-2018 Vatanım Sensin

2018-2019 Çarpışma

2019 Çukur

2019 Kuzgun

2020 Babil

2007 Sonbahar

2008 Güz Sancısı

2009 Denizden Gelen

2014 Mavi Dalga

2015 Rüzgarın Hatıraları

ONUR SAYLAK'IN YÖNETMENLİK YAPTIĞI YAPIMLAR

2017 Daha 2018 Şahsiyet 2022 Uysallar Yakında Boğa Boğa

ONUR SAYLAK HANGİ SİYASİ PARTİYE ÜYE OLDU?

Onur Saylak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İşçi Partisi'nin "İnatçılık Belgesi... Bu belge inadınıza sahip çıktığınızın kanıtıdır. Gerektiğinde kullanmaktan çekinmeyin" yazılı bir fotoğrafına paylaşarak üye olduğunu duyurdu. Ünlü isim paylaşımında "Sen de gel TİP" ifadelerini kullandı.