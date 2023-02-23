Oyuncu Onur Saylak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üyesi olduğu partiyi açıkladı. Onur Saylak'ın hayranları hangi partiye üye olduğunu merak edip araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Onur Saylak hangi partiye üye oldu? Onur Saylak'ın partisi ne? Onur Saylak kimdir, kaç yaşında? Onur Saylak hayatı ve biyografisi nedir?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından 10 ile yardımlar sürerken Onur Saylak'ın babası ve kardeşi de elleriyle konteyner yaparak afet bölgesine göndermişti. Twitter'dan yaptığı paylaşımda hangi partiye üye olduğu açıkladı. Saylak'ın hayranları araştırmasını sürdürüyor. Peki, Onur Saylak hangi partiye üye oldu? Onur Saylak'ın partisi ne? Onur Saylak kimdir, kaç yaşında? Onur Saylak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ONUR SAYLAK HANGİ PARTİYE ÜYE OLDU?

Onur Saylak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İşçi Partisi'nin "İnatçılık Belgesi... Bu belge inadınıza sahip çıktığınızın kanıtıdır. Gerektiğinde kullanmaktan çekinmeyin" yazılı bir fotoğrafına paylaşarak üye olduğunu duyurdu. Ünlü isim paylaşımında "Sen de gel TİP" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Barış Atay bu paylaşıma "Hoş geldin kardeşim" yorumunda bulundu.