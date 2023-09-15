Onur Başaran Öymen, Türk diplomat ve siyasetçidir. 18 Ekim 1940 doğumlu olan Öymen, uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti'ni dış ülkelerde temsil etmiştir. Daha sonra siyasete giren Öymen, TBMM 22. dönem İstanbul ve 23. dönem Bursa milletvekili olmuştur. Ayrıca 5 Kasım 2003'ten 23 Mayıs 2010 tarihine kadar Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısıydı. Onur Öymen kimdir? Altan Öymen ve Onur Öymen kardeş mi?

Onur Başaran Öymen, gündemin merak edilen konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Onur Öymen kimdir? Altan Öymen ve Onur Öymen kardeş mi? Kariyeri boyunca birçok önemli görevde bulunan Öymen, birçok dili akıcı bir şekilde konuşabilmekte ve birçok ödülün sahibi olmuştur. İşte, detaylar...

ONUR ÖYMEN KİMDİR?

Onur Öymen 18 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Diplomat olarak uzun bir süre dış ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Onur Öymen, daha sonra siyasete girmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem İstanbul ve 23. dönem Bursa milletvekili olan Öymen, aynı zamanda 5 Kasım 2003'ten 23 Mayıs 2010 tarihine kadar Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısıydı.

Yaşamı

18 Ekim 1940'ta İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1963'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi ve aynı fakültede doktora yaptı. "Teknolojik Gelişme ve Savunma Politikası" başlıklı bir doktora tezi hazırladı. Bu tez Bilgi Yayınları tarafından yayımlandı.

1964 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. Askerlik hizmetinin (1964 - 1966) ardından 1966 - 1968 yılları arasında NATO Dairesinde İkinci kâtip olarak görev yaptı. 1968'de Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'nde İkinci kâtip daha sonra da başkatip olarak görevlendirildi.

Ankara'da Siyaset Planlama ve Avrupa Konseyi, daha sonra da Kıbrıs Dairelerinde Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 1974 yılında Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı oldu. 1978 yılında Dışişleri Bakanı'nın özel danışmanı olarak görevlendirildi. Bir yıl sonra Ekonomik İşler Daire Başkanı oldu. 80'li yılların başında Prag Büyükelçiliği Müsteşarlığı (1980), Madrid Büyükelçiliği Müsteşarlığı (1982) görevleriyle yurtdışında bulundu. 1984 yılında Siyasi İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak Ankara'ya döndü. 1985'te Siyaset Planlama Dairesi Başkanı oldu.

Kopenhag Büyükelçisi (1988), Bonn Büyükelçisi (1990) görevlerinin ardından 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 1997'de NATO Daimi Temsilcisi oldu. 2002 yılının Ağustos ayında Dışişleri Bakanlığındaki görevinden emekli oldu.

Kasım 2002'de CHP İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 5 Kasım 2003'ten 23 Mayıs 2010'a değin CHP Genel Başkan Yardımcısı olmuştur.[4] Temmuz 2007'de CHP Bursa Milletvekili olarak mecliste yer almıştır. Londra'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün üyesidir.

İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerini bilen Onur Öymen, Nedret Öymen ile evlidir;[5] iş insanı Burak Öymen ve mimar Başak Öymen'in babasıdır.

Ödülleri

1995 Yılın Bürokratı Ödülü, Nokta dergisi

1995, 1996, 1997 Yılın Hariciyecisi Ödülü, Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Vakfı

1997 Abdi İpekçi Barış Ödülü, Milliyet Gazetesi

2005 Yılın Politikacısı Ödülü, Nokta Dergisi

Yapıtları

Türkiye'nin Gücü (1998)

Geleceği Yakalamak: Küreselleşme ve Devlet Reformu (2000)

Silahsız Savaş: Bir Mücadele Sanatı Olarak Diplomasi (2002)

Ulusal Çıkarlar: Küreselleşme Çağında Ulus Devleti Korumak (2005)

Çıkış Yolu (2008)

Bir Propaganda Silahı Olarak BASIN (2014)

Arka Plan Teröre Yön Verenler (2016)

Zor Rota: Gençlik ve Diplomasi Anıları (2017)

Baskılara Direnirken: Bir Cumhuriyetçinin Siyaset Anıları (2020)

ALTAN ÖYMEN İLE ONUR ÖYMEN KARDEŞ Mİ?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, annesi Fatma Nezaket Öymen'dir. Örsan adında bir erkek, Gülden adında bir kız kardeşi vardır. Emekli büyükelçi Onur Öymen amcasının oğludur. Altan Öymen'in babası Trabzonlu, annesi ise Boluludur. Ailesinin Ankara'ya taşınması nedeniyle ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Malî Şubesi'nde lisans öğrenimini tamamladı.

Altan Öymen