90'lı yıllara damgasını vuran Prestij Müzik'i anlatacağı filmde rol alacak Onur Gözeten'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Onur Gözeten kimdir? Onur Gözeten kaç yaşında? Onur Gözeten hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Mahsun Kırmızıgül'ün, birçok önemli sanatçının hikayesinin yer alacağı 90'lı yıllara damgasını vuran Prestij Müzik'in anlatılacağı filmin Prestij Meselesi'nde yer alacak oyuncular belli oluyor. Filmde yer alacak ünlülerden bir tanesi olan Onur Gözeten'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Onur Gözeten kimdir? Onur Gözeten kaç yaşında? Onur Gözeten hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

ONUR GÖZETEN KİMDİR?

Tiyatro ışık operatörü ve dizi film oyuncusu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur. Tiyatro çalışmalarında Işık Operatörü olarak görev alan Onur Gözeten, 2022 yılında rol aldığı Sevmek Zamanı dizisinde Ömer karakterini canlandırdı. Mahsun Kırmızıgül'ün yakında vizyona girecek 90'lı yıllara damgasını vuran Prestij Müzik'in anlatılacağı filmin Prestij Meselesi'nde Özcan Deniz'in gençliğini canlandıracak.