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Onur Elmas kimdir? Sosyal medya fenomeni Onur Elmas kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

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Onur Elmas kimdir? Sosyal medya fenomeni Onur Elmas kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya ve Tiktok fenomeni Onur Elmas kimdir merak ediliyor. Peki, Onur Elmas kimdir? Sosyal medya fenomeni Onur Elmas kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Onur Elmas geliyor. Peki, Onur Elmaskimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? İşte detaylar...

ONUR ELMAS KİMDİR?

Onur Elmas 1993 İstanbul doğumludur. Onur Elmas, sosyal medya ve Tiktok fenomenidir. Onur Elmas'ın Youtube resmi kanalında "Büyük Adam" ve "Yürüyorum Yoluma" isimlerinde parçaları bulunuyor. Geçmiş senelerde Kafalar kanalı ile beraber çok sayıda video içinde bulunmuştur. Onur Elmas aslen Bilecikli'dir.

Onur Elmas kimdir? Sosyal medya fenomeni Onur Elmas kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Onur Elmas'ın İnstagram'da 197 bin takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'ta ise 202 bin takipçisi vardır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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