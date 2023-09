Emir Can İğrek ve Onur Can Özcan'ın dostlukları ve müzikal işbirlikleri hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Emir Can İğrek'in 'Can Dostum' adlı şarkısının Onur Can Özcan için yazıldığı iddia ediliyor. Peki, Onur Can Özcan ve Emir Can İğrek arkadaş mı? Emir Can İğrek Can Dostum şarkısını Onur Can Özcan'a mı yazdı? İşte detaylar...

ONUR CAN ÖZCAN EMİR CAN İĞREK ARKADAŞ MI?

Başarılı şarkıcı Emir Can İğrek, 2018 yılında yaşamını yitiren yakın arkadaşı Onur Can Özcan'ın sesini yapay zekayla canlandırarak "Can Dostum" şarkısına düet yaptı. Can Dostum şarkısını Özcan için yazdığını söyleyen İğrek, performansıyla seyircileri mest etti.

EMİR CAN İĞREK CAN DOSTUM ŞARKISINI ONUR CAN ÖZCAN'A MI YAZDI?

Emir Can İğrek, Can Dostum şarkısını 2018 yılında boğularak ölen Onur Can Özcan'ın anısına yazarak seslendirdiğini söyledi. İğrek, konserlerine ölümüyle yıkıldığı arkadaşını sık sık anmayı da ihmal etmiyor. Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti.