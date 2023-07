Youtube'a yüklediği videolar arasında "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla bilinen şarkıcı Onur Can Özcan, 3 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybetti. Youtube'da çektiği videolarla ismini duyuran Özcan'ın besteleri birçok ünlü isim tarafından da seslendirildi. Kullanıcılar ise merak ediyor Onur Can Özcan neden öldü? Onur Can Özcan kimdir, hayatı ve biyografisi! Onur Can Özcan neden ve nasıl öldü?

Onur Can Özcan hayatı merak ediliyor. "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkıların sahibi Onur Can Özcan, içinde bulunduğu teknenin Şile'de kaybolması ile hayata veda etti. Ardından son şarkısı 'Dip' dinlenme rekoru kırdı. Peki, Onur Can Özcan neden öldü? Onur Can Özcan kimdir, hayatı ve biyografisi! Onur Can Özcan neden ve nasıl öldü?

ONUR CAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?

Özcan, Şile'de denize açıldıktan sonra teknenin alabora olup batması sonucu yaşamını yitirmişti. Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onur Can Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı. Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu suda kaybolan müzisyen Onurcan Özcan'ın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından Özcan'ın bulunması için ara verilen çalışmalara sabah tekrar başlandı.

Özcan'ın ailesi ve yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürerken, Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sırasında 21 yaşındaki Özcan'ın cesedine ulaşıldı.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR, HAYATI VE BİYOGRAFİ!

6 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özcan, besteci, solist ve söz yazarı olarak tanınıyor. YouTube'de yayınladığı amatör videolar ile kısa sürede popüler hale gelen genç şarkıcı "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından sevildi.

Onurcan Özcan, pek çok ünlü isime beste ve söz yazarlığı yapmıştır. Birlikte çalıştığı Ferhat Göçer ve Merve Özbey, sanatçının şarkılarını da seslendirmiştir.

Özcan'ın vefatından kısa bir süre sonra kaydettiği son şarkısı 'Dip' YouTube kanalından yayınlandı. Şarkı kısa sürede 3.766.710 kişi tarafından dinlendi.