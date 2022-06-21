Onur Bulut kimdir? Onur Bulut kaç yaşında, mevkisi ne? - Haberler

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Onur Bulut kimdir? Onur Bulut kaç yaşında, mevkisi ne?

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Galatasaray, ayrılması beklenen Sacha Boey'nin alternatifini Süper Lig'de buldu. Kayserispor forması giyen Onur Bulut, Galatasaray'da forma giymek istediğini ifade etti. Peki, Onur Bulut kimdir? Onur Bulut kaç yaşında, mevkisi ne?

Galatasaray, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sacha Boey'nin yerine yerli bir isim düşünüyor. Kayserispor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Onur Bulut'un ismi Galatasaray ile anılıyor. Onur Bulut kimdir? Onur Bulut kaç yaşında, mevkisi ne merak edildi.

ONUR BULUT KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Nisan 1994 (28yaşında),

Werdohl, Almanya

Numara: 27 (Kayserispor / Defans)

Onur Bulut (d. 16 Nisan 1994), orta saha pozisyonunda görev yapan Türk-Alman futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynamaktadır.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında VfL Bochum II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla VfL Bochum, SC Freiburg, Eintracht Braunschweig ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı.

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