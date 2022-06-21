Güldür Güldür mizah programında rol alan Onur Buldu kaç yaşında ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir doğumlu olan Onur Buldu kimdir ve kaç yaşında olduğu haberimizde yer alıyor. Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında ve nereli? Onur Buldu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir, Bergama'da doğmuştur.

Annesi Tunceli'li ebe hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir, Menemen'de büyüdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı.

"Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı.

Show tv'de yayınlanan "Güldür Güldür" adlı mizah programında oynamaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Analı Oğullu (TV Dizisi)

2014 – Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi)

2013 – 2014 – Güldür Güldür (TV Dizisi)

2012 – Berlin Kaplanı (Sinema filmi)

2011 – Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi)

2009-2011 – Papatyam (TV Dizisi)

2009 – Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi)

2009 – Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi)

2009 – Yalancı Romantik (TV Dizisi)

2008 – Plajda (Sinema filmi)

2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

2007 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

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